A Justiça mais perto do cidadão

Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. E esse é o objetivo da Semana Nacional de Conciliação, uma iniciativa que tem a proposta de implementar medidas que proporcionem maior celeridade aos mais diversos tipos de processos. Pedidos de divórcio, regulamentação de visitas, guarda de filhos, pensão alimentícia, reconhecimento espontâneo de paternidade e outros conflitos afetos à questão familiar, poderão ser resolvidos nesta semana.

O Poder Judiciário de Mato Grosso, entre os dias 4 a 8 de novembro, em 79 comarcas do Estado, estará dentro da campanha nacional. Vale lembrar que este ano o foco dela é totalmente voltado para as questões familiares. Como bem destacado pela juíza coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJMT, Cristiane Padim da Silva, “quando a comunicação em meio ao conflito de família é restabelecida, todos tendem a sair mais satisfeitos”.

E quantos casos você conhece, leitor, de pessoas que estão em conflito e arrastando situações em tribunais que poderiam ser resolvidas com uma boa conversa? Quantos pais brigando pela guarda dos filhos, quantos casais que não entram em acordo com relação ao divórcio, outras situações que podem ser resolvidas de forma mais rápida e menos dolorosa, mas que de alguma forma acabam se estendendo e ficando cada vez mais complicadas?

É isso que faz a Semana da Conciliação. Retoma o diálogo, lembra a importância da conversa e resolve o problema que causa o conflito. Além disso, e mais importante, ajuda a enxugar um pouco as lotadas pautas dos juízes, abrindo espaço para tratar de assuntos que realmente precisam de muita atenção.

As solicitações para envio dos processos em tramitação no Tribunal de Justiça para mediação devem ser enviadas até o dia 14 de outubro. Se você se encaixa em alguns dos casos citados, não perca essa oportunidade. Faça isso por mais Justiça para todos, e para ter paz de espírito, algo que simplesmente não tem preço.