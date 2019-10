Na Santa Casa: Rotary inaugura a Casa da Gestante

A construção começou em 2017, possui 15 leitos com berços e toda a estrutura para receber as mães e os bebês

O Rotary Clube de Rondonópolis realizou, na noite de ontem (8), a cerimônia de inauguração da Casa da Gestante, estrutura que fica dentro das dependências da Santa Casa e que servirá para dar apoio às gestantes no pré e pós parto, assim como para os recém nascidos. O local onde ficará a nova estrutura foi construída com recursos do Ministério da Saúde (MS) e foi toda equipada pela Fundação Rotária em parceria com o Rotary Clube de Rondonópolis, que investiram ao todo R$ 123.220 para viabilizar a Casa da Gestante.

De acordo com o presidente do Rotary Clube de Rondonópolis, Reinaldo Alves de Aguiar, a Casa da Gestante é um projeto do Programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de oferecer um suporte às gestantes de risco, e coube ao Rotary equipar com mobiliário e a estrutura necessária.

“A Casa da Gestante virou realidade graças a essa parceria do Ministério da Saúde com o Rotary, que equipou a estrutura. O recurso foi oferecido pela Fundação Rotária e pelo próprio Rotary Clube de Rondonópolis, que é o idealizador e fundador da Santa Casa. Foi o Rotary que construiu a Santa Casa junto com a sociedade e, até hoje, continuamente, investe na Santa Casa. Esse foi mais um projeto que o clube abraçou para tornar realidade”, informou.

“A Santa Casa já dispõe da UTI, mas necessitava de um espaço mais humanizado para atender as gestantes, para que elas se sintam acolhidas nesse momento tão importante. É esse o principal objetivo da Casa da Gestante, e o Rotary, por meio de sua comissão de assuntos humanitários, da Fundação Rotária e das doações dos seus distritos, viabilizou esse aporte de R$ 123 mil que possibilitou equipar esse espaço”, completou Reinaldo de Aguiar.

Segundo o presidente da Santa Casa, José Osíris Grama Hoeppner, a direção do hospital recebeu um recurso do Ministério da Saúde de R$ 356 mil, com o qual construiu toda a estrutura física da Casa da Gestante, cabendo ao Rotary equipar a mesma. “Esse, na verdade, é um projeto do Governo Federal para humanizar os partos, pré-parto e pós-parto, que é o puerpério, que dura até os 28 dias após o nascimento da criança. Desse recurso, veio R$ 205 do Ministério da Saúde e nós entramos com uma contrapartida de R$ 151 mil. E o Rotary, do qual faço parte, entrou com as mobílias e os equipamentos, que custaram os R$ 123 mil já citados. É um lugar bonito, colorido, harmonioso, que será ofertado para as gestantes e para os recém nascidos. Esse projeto é muito importante e desde que foi implantado pelo Ministério da Saúde diminuiu muito a mortalidade infantil e de gestantes” , declarou.

A solenidade de inauguração da Casa da Gestante contou com a presença ilustre do governador do Distrito 4440 do Rotary, Washington Calado Barbosa, que enalteceu a iniciativa do Rotary local. “Um dos enfoques do Rotary é trabalhar na questão dos recém-nascidos e, como esse projeto se enquadra no enfoque do Rotary, ele foi contemplado pela Fundação Rotária, que juntamente com o clube daqui de Rondonópolis e doadores puderam completar esse projeto que eu tenho certeza que irá fazer uma grande diferença aqui no município e na região. O Rotary é formado por profissionais liberais, líderes em suas categorias, todos voluntários, e procuramos levar a força amiga do Rotary aos mais necessitados e onde, muitas das vezes, o poder público não alcança, o Rotary alcança. Feliz o município que possui um Rotary e, aqui em Rondonópolis, não poderia ser diferente, nós temos seis clubes e todos eles pujantes”, externou.

A construção da Casa da Gestante começou em 2017 e possui 15 leitos com berços e toda a estrutura, como móveis, ventilação, banheiros e um ambulatório médico para a realização de consultas.