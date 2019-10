Com críticas ao Estado: Prefeito fala em bancar sede da Unemat

Rondonópolis conquistou, após muita luta, três cursos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), que atualmente funciona alocada na Escola Estadual Professora Stela Maris Valeriano da Silva, localizada no bairro Edelmina Querubim. Contudo, a construção da sede própria da Unemat na cidade ainda é uma grande demanda.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), durante uma visita de alunos da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga (EEMOP), ao Paço Municipal, apresentou aos estudantes um projeto arquitetônico de uma sede da Unemat em Rondonópolis, que foi formulado pelo próprio Município.

Segundo o prefeito, a cidade não está recebendo o devido apoio do Governo do Estado para a construção dessa sede e, por isso, não descarta a possibilidade da Prefeitura de Rondonópolis realizar a obra.

“A sensação que eu tenho é que estão querendo esvaziar a Unemat, e Rondonópolis tem que ser referência em educação. O governo Pedro Taques trouxe a Unemat e eu estou bancando com recursos próprios… E eu quero apoio do Estado. O que Rondonópolis passa em imposto para o Estado, tem que retornar, e eu estou sentindo o pessoal distante”, disse o prefeito.

Zé do Pátio ainda lembrou que a cidade tem quatro deputados estaduais e que eles precisam levar essa pauta para a Assembleia Legislativa. “Nós já passamos a área, se o Estado não construir, nós vamos! Eu vou convocar o setor empresarial e nós vamos construir”, reforçou.

OUTRO PROJETO

Em setembro deste ano, um outro projeto de sede própria da Unemat foi apresentado pelo deputado estadual Thiago Silva, ao governador Mauro Mendes e ao reitor da Unemat, Rodrigo Zanin, em reunião realizada no Palácio Paiaguás com a presença ainda do secretário chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, pró-reitor Financeiro Ricardo Keichi, diretor pedagógico da Unemat na região sudeste Sérgio Santos e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de MT, Rafael Bastos.

O deputado propôs uma parceria, por meio de emendas estaduais e federais, para auxiliar o governo na construção do espaço físico, para atender estudantes de toda a região. Na ocasião, o governador reconheceu a necessidade e disse que Rondonópolis merece esta importante obra.