Alunos de escolas estaduais poderão se matricular em caso de aprovação

Com inscrições abertas para o processo seletivo do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Rondonópolis, até a próxima terça-feira (15), muitos estudantes da rede estadual de educação seguem com dúvidas com relação a matrícula em caso de aprovação. É que, devido a greve dos profissionais da Educação em Mato Grosso, o calendário letivo da rede está atrasado.

A diretora do IFMT de Rondonópolis, Laura Aoyama, explica que os alunos das escolas estaduais que passarem na prova poderão apresentar, no ato da matrícula, um documento comprobatório emitido pela escola de origem certificando a matrícula. “O estudante vai ter até o dia 12 de março de 2020 para entregar o Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do curso de Ensino Fundamental”, explicou.

O IFMT Rondonópolis é apontado como a 3ª melhor escola pública do Estado, e está ofertando 175 vagas para o Ensino Médio Integrado aos cursos técnicos em Alimentos, Informática, Química e Secretariado. Nesta modalidade de formação, o estudante termina o Ensino Médio e, de quebra, já está especializado em uma área.

Podem se inscrever alunos que estejam finalizando o Ensino Fundamental, sendo que 60% das vagas são destinadas para alunos da rede pública de ensino. O candidato deve preencher questionário eletrônico, imprimir boleto bancário e pagar uma taxa de R$ 50,00. A prova será no dia 17 de novembro, com 40 quarenta questões (Língua Portuguesa e Matemática), das 14 às 17 horas.

Todas as informações sobre o processo seletivo, vagas e também a inscrição, estão disponíveis no www.roo.ifmt.edu.br.