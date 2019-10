Quase 8 mil eleitores foram às urnas

Como foi amplamente noticiado, ocorreu no domingo (6) a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares da cidade. De acordo com a comissão eleitoral, a eleição foi bastante tranquila, com tudo correndo dentro da normalidade e contou com uma boa participação popular. Quase 8 mil votantes.

“Foi tudo dentro da normalidade e até houve aquele calor momentâneo dos candidatos, que estavam muito envolvidos emocionalmente, mas não foi registrada nenhuma agressão, nenhuma violência, até porque a Polícia Militar nos deu todo o suporte. Houve um envolvimento muito grande das famílias e em momento nenhum foi preciso alterar com ninguém. A avaliação é que a eleição transcorreu dentro da normalidade e com um bom número de votantes. Eu vi que o povo está em busca de algo melhor”, explicou o presidente da comissão eleitoral, Welington Pereira, responsável pela eleição que escolheu os dez conselheiros tutelares titulares e o mesmo número de suplentes, que serão empossados no próximo dia 10 de janeiro.

No quesito participação, Welington Pereira diz que a eleição superou as expectativas e informou que 7.589 pessoas votaram nos 37 candidatos que concorrem às 10 vagas ofertadas para os dois conselhos da cidade, o que foi considerado um resultado muito bom.

“Nós só ficamos atrás de Cuiabá em número de votantes. A eleição foi bastante representativa, foi bem divulgada e sempre que a imprensa deu espaço, nós fomos para cima e chamamos as pessoas para votarem”, completou.

A eleição foi feita por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e foi acompanhada pela juíza Maria das Graças Gomes da Costa e pela promotora de Justiça Patrícia Eleutério Campos Dower.

OS ELEITOS

Para o Conselho Tutelar da Região Central, foram eleitos Josiane Ourives Gentil, que obteve 450 votos; Lorrayne Rodrigues da Silva, com 371 votos; Patrícia Borges dos Santos, com 338 votos; Sirlene Cristina Alves do Couto, com 333 votos; Rakel Faria Ferreira, 325 votos; Cirlene Amaro de Aquino, com 318 votos; Maria da Glória Menezes Lima, com 213 votos; Maria Roselly Rodrigues Cândido, com 211 votos; Lussam Lima da Silva Santos, também com 211 votos e Adriana Zeni, com 188 votos.

Já para o conselho Tutelar da Região Vila Operária, a mais votada foi Adriana Mendonça Martins Fukuda, com 699 votos. Em seguida vieram Adriana Ferreira Silva Alves, com 566 votos; Juvenildo Batista de Souza, com 349 votos; Fiama Lorraine Martins, com 280 votos; Lindines dos Santos Sousa, com 267 votos; Kátia Ana Moreira, com 235 votos; Ana Karoline Ferreira Moraes Silva, com 220 votos; Sebastião Lopes da Silva, com 182 votos; Adão Wellington Silva dos Santos, com 103 votos e Raiany dos Santos Monteiro, com 83 votos.