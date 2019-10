Ponte é entregue para moradores da Vila Canaã

Depois de quase dois anos desde que a ponte da Avenida Rui Barbosa, que liga o bairro Vila Canaã ao centro da cidade ruiu, a prefeitura finalmente concluiu os serviços da nova ponte no local. A obra foi entregue à comunidade e aberta ao trânsito ontem (7), executada pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

A ponte sobre o Córrego Bambu ruiu ainda no início de 2018, levada pelas fortes águas da chuva, que se acumulam no local e acabaram por levar a antiga estrutura. A prefeitura chegou a iniciar a reconstrução no mesmo ano, mas como o serviço não ficou pronto até o início do período chuvoso seguinte, as águas acabaram levando todo o trabalho feito.

O serviço foi retomado em maio desse ano e, no local, foram instaladas três filas de aduelas, como são chamadas as estruturas pré-fabricadas de concreto armado, que terão que conter todo o volume de água que se forma sobre o Córrego Bambu no período chuvoso.

Também foram construídos muros de pedra argamassada nas duas laterais da ponte, assim como um novo pavimento asfáltico de 48 metros quadrados sobre a estrutura.