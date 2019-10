Escola Emanuel Pinheiro reinicia atividades

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) visitou ontem (7) a nova Escola Estadual Emanuel Pinheiro. A data marcou o reinício das atividades no prédio da unidade, que estava em reforma desde o início de 2018. O local deveria estar pronto desde o ano passado, mas por falta de pagamento de governo anterior, a construtora paralisou as obras, que só foram retomadas no primeiro semestre de 2019.

Para a diretora da escola, Shirley Farias Valuz, o trabalho do presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Thiago Silva, foi decisivo para a retomada da reforma e entrega do prédio. “É uma grande alegria voltar para nossa escola e ver tudo novo. Quando minha gestão começou, o telhado estava caindo, tínhamos vários problemas. Passamos um ano de muito sofrimento, seis meses com a obra parada, mas graças ao apoio de pessoas como o deputado Thiago Silva vencemos. É um dia de muita felicidade para nós educadores, funcionários, alunos e pais”, repassou a diretora via assessoria do parlamentar

A conclusão da obra da Escola Emanuel Pinheiro foi uma das prioridades nos primeiros meses de mandato do deputado Thiago Silva. A indicação nº 155/2019 para conclusão do trabalho foi protocolada apenas 17 dias, após sua posse na Assembleia Legislativa.

Toda estrutura do prédio, com quase 50 anos, foi reformada, os 400 alunos de 6 a 15 anos voltaram a estudar numa escola com novas salas, biblioteca, laboratório, secretaria, direção e refeitório.

* Com assessoria