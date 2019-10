Bateu o martelo: “Thiago Muniz é o pré-candidato do grupo”, garante Percival

O ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz (PDT), declarou ontem (7), à reportagem, que o pré-candidato a prefeito natural do seu grupo político é o empresário e vereador Thiago Muniz (DEM). “O Thiago está preparado para disputar as eleições e, em caso de vitória, conduzir a administração municipal. Ele é vereador de dois mandatos, conhece a coisa pública e, ao meu ver, está preparado para este desafio”, sustenta Percival Muniz.

Sobre as articulações e alianças para as eleições 2020, Percival Muniz preferiu não revelar detalhes. “A prioridade agora é garantir a pré-candidatura a prefeito do Thiago Muniz. Sobre as alianças isso vai ocorrer naturalmente, assim como o Thiago é candidato natural do grupo. Eu já contribui com a política local e não sou candidato a nada, nem mesmo em caso de eleição suplementar para o Senado”, revelou.

Recentemente, o vereador Thiago Muniz anunciou sua filiação ao DEM, onde os representantes da legenda declararam que na sigla ele tem a “chancela” da executiva municipal e estadual para uma possível candidatura a prefeito de Rondonópolis nas eleições do ano que vem.

“É uma sigla que estou próximo desde as eleições do ano passado. Me simpatizo pelo DEM. Trata-se de uma legenda que vem buscando a renovação política. Na campanha passada, ganhamos o respeito do senador Jayme Campos e agora temos autonomia do partido para construirmos este projeto”, afirma Thiago Muniz.