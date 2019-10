Rondonópolis: Mais de 600 casos de violência doméstica só neste ano

De janeiro a agosto deste ano, em Rondonópolis, houve 676 casos de violência doméstica. A informação é da presidente do Conselho da Mulher, Mariúva Valentim Chaves. A Lei Maria da Penha, segundo ela, melhorou, e muito, a questão da violência contra a mulher por criar ações focadas na vítima e não só no autor da agressão. “No entanto, ainda existe muito a melhorar. Precisamos de mais políticas públicas voltadas às mulheres e ação de conscientização de quanto é importante a vítima denunciar o agressor. Também precisamos ampliar a rede de assistência e maior apoio do poder público, em todas as esferas, para tentar barrar a violência doméstica”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Sandra Raquel, presidente da Associação de Mulheres de Rondonópolis e Região Sul, a entidade realiza um trabalho voluntário para as mulheres em situação de vulnerabilidade e também em situação de violência doméstica. “A ajuda é oferecida através de atendimentos psicológicos, orientações, encaminhando as mulheres à rede de proteção e atendimento, também promovendo palestras de cunho preventivo. Para nós, da Associação de Mulheres, esse alto índice de violência tem como maior responsável a falta de investimentos na rede de proteção. Além disso, a lei deve mudar, pois deveria ser mais dura principalmente na sua efetivação”, diz Sandra Raquel.

Na sua avaliação, hoje os agressores sabem o quanto as leis ainda estão fragilizadas. “Os agressores se aproveitam disso mas, quando essa rede tiver funcionando perfeitamente, com certeza, eles pensaram mil vezes antes de erguer a mão para sua mulher, ou cometer outro crime contra a vida. A impunidade se torna o grande vilão dessa história, e não culpamos a Polícia Civil ou Militar e nem o Poder Judiciário e sim aqueles que têm o poder de fazer e não fazem para mudar as leis. Hoje, devido a falta de leis mais rígidas, matar uma mulher se tornou algo corriqueiro e, se não houver uma mudança urgente, a tendência é piorar”, alertou.

Ela lembra que as entidades ainda lutam incansavelmente pela criação da casa de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. “O prefeito se comprometeu a resolver essa situação”, pontuou.