Eleição de novos conselheiros: Uma missão delicada pela frente

Ocorre hoje (6), a eleição para a renovação dos conselheiros tutelares da cidade. Ao todo, 37 candidatos concorrem às 10 vagas ofertadas para os dois conselhos existentes em Rondonópolis. Todos os eleitores quites com suas obrigações eleitorais poderão comparecer a um dos sete locais de votação e escolher o seu candidato.

De acordo com o presidente da comissão eleitoral, Welington Pereira, serão eleitos dez conselheiros titulares e o mesmo número de suplentes. Eles serão empossados no próximo dia 10 de janeiro e a atribuição principal será zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes.

“Os conselheiros terão que trabalhar na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei 8690 de 1990. Então, ele agirá em defesa dos direitos desse público. A maioria das ocorrências acontece dentro dos próprios lares. Normalmente, recebemos denúncias de crianças que são deixadas sozinhas em casa para os pais poderem trabalhar. Aí, deixam uma criança de seis anos cuidando de outras menores. Isso caracteriza abandono de incapaz, e quase sempre as denúncias são feitas por vizinhos ou ex-maridos ou esposas”, informou.

Ainda de acordo com Wellington Pereira, as denúncias podem ser feitas pessoalmente ou por meio do Disque 100, número de telefone criado especificamente para receber esse tipo de denúncias. “A pessoa tem que ser precisa na hora de fazer a denúncia e passar as informações corretamente, como o endereço, pois precisamos ir a té o local para fazer a investigação. Se, ao chegarmos lá, nos depararmos com uma situação de abandono, sem nenhum responsável para cuidar das crianças, aí o conselheiro vai retirar essas crianças dali e levá-las para um local seguro. É isso que faz com que mutias vezes os conselheiros sejam vistos como vilões, porque para as crianças é normal uma criança cuidar de outras crianças, porque elas não conhecem outra realidade e nem tem a obrigação de conhecer”, explicou Welington Pereira.

Nesse caso, essas crianças são levadas para uma casa abrigo, que fica na região da Vila Operária, onde uma equipe de profissionais lhe dará todo o suporte emocional e estrutural que não tinha em casa. Já em caso de serem encontradas crianças sob a guarda de adolescentes, os pais serão advertidos, mas isso não implica necessariamente na retirada do seu lar.

Quando ocorre a retirada de crianças da guarda dos pais e mães, o conselheiro tutelar imediatamente comunica o Judiciário, que irá intimar esses pais e mães para explicarem o porque dessas crianças ficarem sozinhas em casa e, em caso de ser a primeira vez ou um caso de menor gravidade, a criança é liberada para voltar ao convívio do lar, o que acontece na maioria das vezes.

Porém, em caso de reincidência e casos mais graves, como quando há maus tratos, aí a criança é encaminhada para a adoção, mas ainda assim, a preferência é para as pessoas que possuem algum tipo de parentesco. “Isso normalmente acontece quando chegamos numa casa e verificamos que ali funciona um prostíbulo, uma boca de fumo, ou encontramos uma criança com muitos hematomas. Ou seja: ela só é retirada da família em casos extremos. Por mais ruim que seja um lar, ele é melhor que a retirada das crianças e elas preferem ficar lá. A Justiça tem que proporcionar aquilo que a família não conseguiu proporcionar”, completou Welington Pereira.

Outro caso que ocorre muito, mas que os conselhos tutelares preferem não dar muita visibilidade é a violência sexual, que acontece cotidianamente, mas que não é divulgada para não expor as vítimas.