Vazão das águas na W11: Obras devem solucionar problema em definitivo

Iniciada no mês passado, a obra realizada pela Prefeitura de Rondonópolis para implantação do sistema de drenagem das águas pluviais na parte final da Avenida W11, mais precisamente no trecho que passa ao lado do condomínio Terra Nova, segue avançando em ritmo acelerado, e que conforme a Prefeitura, irá resolver o problema em definitivo.

Após a limpeza para preparação do leito e a concretagem dos berços, a empresa contratada pela Prefeitura para executar o serviço já fez em mais de 200 metros o assentamento das aduelas, que são peças pré-moldadas em concreto armado aplicadas em galerias para o escoamento de água da chuva.

Isto, segundo a prefeitura, representa quase a metade do que está previsto para ser instalado no projeto, que é de 474m. Após findar a fase de colocação e fixação dos materiais de canalização, que conta com ajuda de um guindaste, a empresa dará andamento aos trabalhos de acabamento da obra.

VAZÃO Estimada em R$ 1.037.609, esta intervenção realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme o Paço Municipal, irá solucionar definitivamente um problema antigo de vazão das águas da chuva que descem de outros bairros da região em grande velocidade na direção ao Rio Vermelho, preocupando e causando transtornos aos moradores das imediações da via. No local, chegou a se formar uma grande erosão. Executado com recursos próprios do município, o projeto prevê a instalação ao longo de 474m de duas linhas de aduelas, com medidas cada uma de 2m x 2m. “Essa dimensão foi projetada para suportar ao grande volume de água que se acumula no local em época de chuvas” , informa o Paço.

CONVÊNIO

A construção do sistema de drenagem deste trecho da avenida W11 faz parte do convênio firmado pelo município com o Estado, ainda na gestão do ex-governador Pedro Taques. A parceria feita entre as administrações municipal e estadual resultou na construção de uma nova ponte sobre o Rio Vermelho, que está em construção.