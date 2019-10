Obras avançam no Anel Viário

As obras de recuperação do pavimento do Anel Viário de Rondonópolis continuam avançando em ritmo acelerado e podem ser concluídas antes que chegue o período mais intenso das chuvas. O serviço teve início no último dia 19 de agosto e a previsão é que fosse concluído dentro de um prazo de até 40 dias, o que aparentemente se confirmará.

A recuperação da pista, obra que terá um custo de R$ 5,947 milhões e está a cargo da Enpa Engenharia, já alcançou um bom trecho da pista que vai da MT-130 até a BR-364, por onde passa grande parte dos veículos pesados que transitam pela região.

Segundo estimativa de um dos operários da obra, que não quis ser identificado na reportagem, cerca de 50% de todo o serviço já foi feito e a obra caminha dentro do cronograma estabelecido pela empresa. A continuar nesse ritmo, segundo ele, é possível que até o final de outubro, se as chuvas não forem muito intensas nesse período, a obra esteja concluída.

Enquanto os operários e o maquinário trabalham na pista, o tráfego no Anel Viário segue no esquema “Pare e Siga”, com o trânsito fluindo apenas em uma das pistas, enquanto a outra recebe os reparos. Com a melhora na qualidade da pista de rolamento, também é possível se notar que houve um aumento do tráfego de veículos pesados por ali, ainda que o trânsito esteja lento.

O Anel Viário ficou abandonado por um bom tempo, período em que foi tomado por enormes buracos, que comprometeram completamente o asfalto em alguns pontos, quando os motoristas de carretas e caminhões preferiram cortar caminho por dentro da cidade, como forma de evitar danificar os caminhões. Depois de muita cobrança, a obra teve início no dia 19 do mês passado.