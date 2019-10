Laudo aponta para excesso de velocidade e invasão de preferencial

O laudo pericial do acidente de trânsito envolvendo a blogueira Lidiane Campos, que acabou resultando na morte do menino Daniel Augusto Silva, de três anos de idade, foi concluído e apontou que a blogueira estava dirigindo acima da velocidade permitida no local do acidente e teria invadido a preferencial.

O acidente ocorreu no dia 11 de agosto deste ano, no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Avenida Tiradentes, no momento em que o garoto voltava para casa com seu pai e sua madrasta em uma motocicleta Biz, que acabou sendo colhida pela caminhonete Toyota SW4 dirigida pela blogueira.

De acordo com as conclusões da perícia, Lidiane Campos, esposa do ex-prefeito de Rondonópolis Adilton Sachetti, invadiu a preferencial e estava em velocidade incompatível com o permitido na via em que trafegava, que é de 30 quilômetros por hora. O laudo, que também afirma que a motocicleta em que estava a criança trafegava em baixa velocidade, irá fazer parte do inquérito policial instaurado pela Delegacia Especializada em Delitos no Trânsito (Deletran), que está apurando o caso.

O inquérito está sendo conduzido pela delegada Ludmila Zorzetti Vendramel, titular da Deletran, que aguarda autorização da Justiça para realizar novas diligências, obter a quebra do sigilo telefônico e solicitar imagens de câmeras de vigilâncias da região próximo do local do acidente e outras, com o objetivo de apurar se houve algum dolo da parte da condutora da caminhonete.