Carreta carregada de milho tomba no Anel Viário

O motorista de uma carreta bitrem, carregada de milho, perdeu o controle do pesado veículo e tombou na pista. O acidente aconteceu no final da manhã de ontem (4), no início da alça do Anel Viário, que vai da MT-130 para a BR-364.

De acordo com informações passadas pelo próprio motorista da carreta, que não quis ser identificado, ele trazia uma carga de milho da cidade de Primavera do Leste para Rondonópolis e, no momento em que estava na rotatória do início do Anel Viário, um motociclista teria entrado na sua frente e, para não atropelar o mesmo, ele teria desviado da moto. No entanto, ao fazer a manobra, acabou perdendo o controle da direção de seu veículo, que tombou na pista, espalhando a carga de milho.

Viaturas da Polícia Militar (PM) foram até o Anel Viário para sinalizar o local do acidente e, poucas horas depois, a carga já tinha sido recolhida, a carreta retirada e a pista liberada. O motorista escapou sem nenhum ferimento.