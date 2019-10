SOS Santa Casa: Rotary reforça luta da sociedade

Entidade que é responsável pela criação e que sempre ajudou a manter a Santa Casa, o Rotary Clube de Rondonópolis fez questão de vir a público esclarecer que está presente na campanha SOS Santa Casa, que visa ajudar o hospital filantrópico a resolver a sua delicada situação financeira.

De acordo com o presidente do clube de serviços, Reinaldo Alves de Aguiar, a direção do Rotary Clube de Rondonópolis decidiu se manifestar, publicamente, sobre a sua posição em relação à campanha desenvolvida em prol do hospital filantrópico. “O Rotary Clube de Rondonópolis vem a público para externar o seu total apoio e, juntamente com todas as entidades que hoje estão lutando para salvar a Santa Casa, temos o objetivo de fazer tudo o que for necessário para que se encontre meios de realmente salvar a unidade hospitalar. Trata-se de um hospital de referência na nossa região e o fim das suas atividades iria causar um caos na saúde”, externou.

“Então, o Rotary, por todos os seus princípios, que é ‘dar de si sem pensar em si’, estar sempre ajudando o próximo em todas as situações, não poderia ficar de fora dessa luta. E é motivo, até de muita felicidade, olhar para a sociedade de Rondonópolis e ver que essa sociedade está abraçando a causa e buscando meios efetivos, até junto a políticos que estão dispostos a ajudar, para realmente salvar a Santa Casa, para que ela continue prestando os melhores serviços na área da saúde”, acrescentou.

Reinaldo de Aguiar conta que desde as primeiras reuniões que as entidades realizaram, para começar a organizar o movimento em favor do hospital, o Rotary esteve presente, inclusive compondo as comissões formadas para desenvolver as atividades.