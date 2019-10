Claudine Logrado assumiu a Secretaria de Infraestrutura

A engenheira civil Claudine Logrado Fanaia assumiu, ontem (3), a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ela substituiu Ingrid Tomazele, que deixou o cargo alegando motivos pessoais, embora esteja ajudando a nova secretária nesta fase de transição.

“Entre os desafios da pasta, é dar andamento às obras que estão sendo realizadas, finalização dos projetos e a criação de outros. Queremos imprimir uma maior agilidade nas execuções dos projetos para que as obras sejam concluídas em prazos menores. Também precisamos aprovar recursos federais para o Município desempenhar trabalho coletivo com as outras secretarias”, antecipou.

Claudine Logrado é engenheira civil formada pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Trabalhou no Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) na outra gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio. Também já atuou na Diefra, empresa de engenharia e infraestrutura.

Hoje, a Secretaria de Infraestrutura é responsável por todas as obras do Município. Além disso, é o órgão municipal que trabalha na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para obras municipais e aqueles para conseguir a liberação de recursos federais.

A Secretaria de Infraestrutura também está ligada diretamente à Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), pois é a pasta do Município que tem orçamento para contratação de serviços da empresa de economia mista.