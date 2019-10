Tráfego na região terá mudanças a partir de hoje

A Concessionária Rota do Oeste, que realiza a obra de duplicação na BR-163 na saída para Campo Grande, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciam hoje (3) adaptações na região do Trevão, para garantir a fluidez viária. As mudanças, segundo informado, serão testadas por 20 dias no entroncamento das rodovias federais BR-163 e 364. A medida foi tomada após a conclusão da primeira etapa da obra de duplicação na BR-163 e a liberação da pista nova para tráfego no último domingo (29).

A partir das 10 horas de hoje, o tráfego será alterado no Trevão, e os motoristas que viajam no sentido sul da BR-163, com destino ao estado de Goiás, via BR-364, terão que fazer um novo trajeto. A concessionária informa que “nesta fase de testes, haverá interdição da pista do contorno que dá acesso direto à rodovia e desligamento dos semáforos. Os motoristas deverão seguir 900 metros pela pista nova da BR-163 (sentido sul), onde farão o retorno com destino à BR-364”.

O percurso foi sinalizado, para indicar aos motoristas as manobras necessárias. Segundo informado, a medida que será testada visa minimizar o “travamento” do fluxo de veículos no encontro das duas rodovias.

OUTRAS MUDANÇAS – Conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, a primeira etapa de duplicação do trecho entre o Trevão e as proximidades da Cervejaria Petrópolis, compreendendo os quilômetros 117,6 ao 119,4 da BR-163, já teve a pista nova liberada. Agora, os trabalhos estão concentrados na recuperação da pista antiga, sentido norte, que conta com três faixas de rolagem e será parcialmente interditada. A região contará ainda com a construção de um viaduto que está na fase de elaboração de projeto, segundo a Rota do Oeste, assunto que segundo a concessionária é tratado em conjunto com a Prefeitura de Rondonópolis e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).