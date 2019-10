Moradores preocupados com paralisação de obras do asfalto

Moradores estão preocupados com a paralisação das obras de asfalto de três ruas entre os bairros Jardim das Paineiras e Oásis, que já estavam em fase final. Eles entraram em contato com o A TRIBUNA, por meio do aplicativo Whatsapp, mostrando que o serviço está parado há cerca de uma semana e o motivo da preocupação é a proximidade do período chuvoso, que pode colocar a perder todo o trabalho realizado até agora.

Conforme os moradores, as obras estavam bastante avançadas, no entanto, na semana passada, todo o cascalho que tinha sido usado para formar a base para o asfalto foi retirado, e depois disso nenhum maquinário foi visto mais no local. “Começaram em março a obra. E é um pára e volta. Aí vieram e jogaram um cascalho aqui, compactaram. Agora, semana passada vieram e tiraram o material que tinham colocado, porque segundo me disseram o pessoal que estava trabalhando aqui, era para substituir o material”, informou um morador, que não quis ser identificado.

Segundo esse morador, os funcionários da empresa que estavam trabalhando na obra teriam lhe dito que o problema seria a qualidade do cascalho usado na base do asfalto e que um engenheiro da prefeitura teria ordenado que esse fosse retirado e substituído por outro de melhor qualidade. “A gente fica preocupado, porque daqui a alguns dias começam as chuvas e acaba com todo o serviço feito. Eles terminaram as galerias, tiraram o cascalho daqui e disseram que iam voltar, mas a gente está preocupado, porque achamos que tem que voltar logo. Hoje, está tudo patrolado, mas se chover, vai tudo embora, vai tudo para dentro do rio. Faltava só receber a cobertura da massa asfáltica, mas a engenharia criticou o material. É uma coisa boa, mas daqui a pouco começa a chover e vai perder todo o trabalho feito até agora”, alertou.

OUTRO LADO

Procurada para esclarecer os motivos da paralisação da obra e se haveria uma previsão de retomada e conclusão da mesma, a prefeitura não se manifestou até o fechamento dessa edição.

A obra em questão consiste na construção de galerias de águas pluviais e pavimentação de 1.041 metros lineares de três ruas dos bairros Paineiras e Oásis, com asfalto do tipo TSD. A obra está orçada em R$ 2,4 milhões. Essa é uma obra importante, pois dá início à drenagem das águas da chuva que todos os anos provocam grandes estragos nas ruas da região.