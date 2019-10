Gestantes e mães com criança de colo têm direito à vaga especial

Estacionamento público ou privado deve reservar 2% das vagas para mulheres grávidas ou com crianças de colo de até dois anos

Poucas mães ou gestantes sabem disso, mas, em algumas cidades do país, elas têm o direito de estacionar o carro em vagas preferenciais, tal qual pessoas idosas ou com deficiência. Recentemente, o A TRIBUNA recebeu um questionamento de uma gestante, quanto a destinação de vagas preferenciais em Rondonópolis, especialmente na região central.

Segundo a mesma, a dúvida era se a legislação permitia que, munida de cartão emitido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) sobre o período gestacional, o estacionamento de forma gratuita poderia ocorrer em qualquer vaga, ou elas estavam demarcadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de não muito visíveis, já que a sinalização é apenas vertical, as vagas destinadas para gestantes ou mães com crianças de colo de até dois anos, conforme prevê Lei Municipal, estão demarcadas no Centro pelo Rotativo Rondon.

Contudo, o uso da vaga de forma gratuita só pode ser feita mediante a utilização de identificação fornecida pela autoridade de trânsito local, no caso a Setrat. A lei municipal prevê ainda que somente 2% das vagas, de estacionamento público ou privado, sejam destinados para as gestantes ou mães com crianças de colo de até dois anos.

A Lei 7.858/2013 foi sancionada na gestão anterior e dispõe sobre a reserva de vagas nas áreas municipais e nas de propriedade particular, utilizadas para estacionamento de veículos, com ou sem cobrança do serviço, vinculadas ou não a estabelecimentos de qualquer ramo de atividade.