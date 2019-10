Meio ambiente: Estudo visa identificar e preservar nascentes

Buscando identificação, registro e preservação das nascentes de água existentes, o prefeito Zé Carlos do Pátio se reuniu, na tarde de ontem (2), com secretários e representantes de entidades ligadas ao meio ambiente para debater uma política de preservação ambiental rural visando proteger as nascentes dos rios que banham o nosso município.

A gestão, conforme divulgado pelo Paço, compreende a necessidade de proteger os recursos naturais, por isso adotou diversas medidas como a usina de reciclagem e a coleta seletiva de lixo, e agora visa garantir o cercamento das nascentes para preservação da água, uma vez que são responsáveis pelo abastecimento de riachos, córregos e cursos d’água que deságuam nos rios.

Inicialmente, será feita a identificação e a catalogação das nascentes. Em uma segunda etapa, o estudo englobará meios de manter a qualidade evitando desgaste e erosão, proteção para não obstruir o curso natural da água e fazer manutenção e recuperação da vegetação apropriada em torno da área.

Apesar de algumas nascentes estarem em propriedade particular, a preservação é de interesse público e toda a população receberá informações por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação, de Agricultura e Pecuária, e de Meio Ambiente para campanhas visando a divulgação e incentivo da preservação das nascentes.