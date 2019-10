Outubro Rosa: Busca pela mamografia na cidade ainda deixa a desejar

A prevenção ainda é deixada de lado por muitas mulheres em relação ao câncer de mama, o que mais atinge o sexo feminino no Brasil. O alerta foi dado ao A TRIBUNA ontem por um representante da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR) neste mês em que se celebra o “Outubro Rosa”, dedicado à prevenção ao câncer de mama.

Essa constatação pode ser feita em Rondonópolis com base no número de mamografias realizadas mensalmente na rede pública da cidade. Atualmente, vale dizer que a Prefeitura de Rondonópolis, o Consórcio Regional Sul de Mato Grosso e algumas Prefeituras da região mantêm convênio com a APOR para a realização de mamografias.

O diretor do Conselho Gestor da APOR, Flávio Ribeiro Rocha, diz que atualmente não há demanda reprimida em relação à realização de mamografias na cidade. Ele atesta que, desde 2016, quando foi aberto o Centro de Imagens da APOR, já foram realizadas mais de 20 mil mamografias, contribuindo para “zerar” a fila de mulheres à espera do exame. Até 2016, quando a APOR não estava ofertando o serviço ao poder público, essa fila pela espera do exame atingia mais de 8 mil mulheres.

Na realidade atual, sem demanda reprimida, Flávio Ribeiro observa que o número de mulheres que realiza o número de mamografias por mês poderia ser bem maior, tendo como base a população feminina da cidade, evidenciando ainda uma falta de conscientização quanto à prevenção. Ele aponta que a APOR tem capacidade de realizar, com tranquilidade, uma média de 800 mamografias por mês, mas que não está tendo esta demanda neste ano. A média realizada tem sido de 550 mamografias ao mês.

“Estamos notando que muitas mulheres não estão indo ao PSF fazer a solicitação da mamografia, considerando que hoje não existe mais demora para realização do exame”, avaliou Flávio. Um avanço, conforme ele, é que, em Rondonópolis, tem se notado menos casos de detecção de câncer de mama em estágio avançado, demonstrando que houve melhora na prevenção feminina.

Flávio reforça a necessidade das mulheres procurarem fazer a mamografia como forma preventiva. Em Rondonópolis, atualmente, é a APOR quem vem fazendo esse exame para a rede pública, mediante convênios (a preço de custo). Além disso, mamografias também são feitas de forma particular ou por planos de saúde.

A orientação geral é começar a fazer o exame preventivamente a partir dos 40 anos de idade com intervalo de 1 a 2 anos para mulheres sem história familiar de câncer de mama. Em caso positivo, a partir dos 35 anos.