Licitação, mais uma vez, não vinga

Pela quarta vez, a Prefeitura abriu a licitação para concessão do transporte coletivo em Rondonópolis e o processo acaba deserto. Ontem, mais uma vez, não apareceu nenhuma empresa interessada. Diante da dificuldade de efetuar a licitação, os vereadores declararam ontem (1º), após a reunião da ordem do dia, que são a favor da criação de uma empresa pública municipal para atuar no transporte coletivo da cidade.

“A prefeitura agora tem que se posicionar, pois a população não pode ser penalizada com a falta do transporte público. Fizemos reuniões e audiências públicas para elaborar um edital, mas as empresas não se mostraram interessadas. Agora é a vez do prefeito colocar uma empresa pública e o Zé do Pátio já acenou favorável”, afirmou o vereador Cláudio da Farmácia (MDB), presidente da Câmara Municipal.

“Estive presente na licitação e não compareceu nenhuma empresa interessada, nem mesmo a Cidade de Pedra. Agora é uma pauta que o Zé do Pátio terá que resolver. A única saída hoje é o prefeito criar um transporte público municipal. Não vejo outra alternativa a não ser esta. Com quatro licitações desertas, não podemos mais correr o risco do município ficar sem o serviço. Sabemos que a Cidade de Pedra fica até o final do ano. O tempo está curto, mas o prefeito terá o apoio da Câmara para resolver este problema”, enfatizou Jailton Dantas (PSDB).

“Ficamos tristes com o certame deserto. Agora o que é uma preocupação é a suspeita de existir ‘coisa esquematizada’ entre as empresas, pois nenhuma se interessa pelo serviço. O prefeito flexibilizou o máximo possível o edital para facilitar a vinda de novas empresas. Com o certame deserto, precisamos realmente repensar. Está na hora da Prefeitura investir em uma frota e criar uma empresa pública municipal com status de autarquia para gerirmos o transporte coletivo”, sugeriu o vereador Vilmar Pimentel.

“A criação de uma empresa pública municipal para o transporte coletivo é uma opção para a cidade. A Prefeitura cumpriu os seus passos para a realização da licitação e nenhuma empresa se interessou. Já são cinco anos que a concessão está vencida. Acredito que a Prefeitura tem que começar a abraçar esta possibilidade”, acrescentou o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB).

“Juntamente com todos os vereadores fizemos audiências públicas para ouvir a comunidade, chegando até a diminuir as exigências das empresas. A Cidade de Pedra tem o compromisso com a nossa comunidade até o dia 31 de dezembro, posterior está data a decisão cabe ao prefeito, de assumir o transporte coletivo ou publicar uma dispensa e contratar uma empresa de forma direta, podendo ser até a atual Cidade Pedra”, externou o vereador Reginaldo Santos (Cidadania).