Campanha de vacinação começa na segunda

O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados, nos últimos 90 dias, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Em Rondonópolis, a preocupação é grande porque, embora até o momento, felizmente, nenhum caso tenha sido registrado na cidade, estados vizinhos como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul integram a lista de localidades com transmissão ativa do sarampo.

Além do mais, Rondonópolis é uma cidade que está em um importante entroncamento rodoviário, com um terminal ferroviário e grande circulação de pessoas de várias partes do país diariamente. Por isso, a cidade deve intensificar a imunização contra o sarampo nos próximos dias.

A campanha Nacional de Vacinação tem início na próxima segunda-feira (7), seguindo o calendário do Ministério da Saúde. Segundo informado pela Prefeitura, a primeira etapa, que segue até o dia 25 de outubro, compreende a vacinação de crianças de seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não receberam as duas doses da vacina tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.

A informação é de que todas as unidades de saúde vão ofertar a vacina, até aquelas que não possuem sala de vacinação. É importante levar a caderneta de vacinação para comprovar que a criança ainda não recebeu a primeira dose da vacina ou ainda não recebeu a segunda, que precisa ser tomada 30 dias após a primeira.

Para aqueles que por ventura não conseguirem levar as crianças para serem imunizadas durante a campanha, a Saúde realiza no sábado (19 de outubro), o Dia “D” de vacinação contra o sarampo. Na ocasião, todas as unidades de saúde estarão abertas para vacinar as crianças das 7h às 17h, sem interrupção para o almoço.

SEGUNDA ETAPA

A partir do dia 18 de novembro, conforme informa a Secretaria Municipal de Saúde, terá início a segunda etapa de vacinação contra o sarampo, que segue até o dia 30 de novembro. Neste momento, os jovens de 20 a 29 anos que ainda não foram imunizados devem procurar as unidades de saúde para tomar as duas doses da vacina tríplice viral.

O Dia “D” da segunda etapa de vacinação acontece no sábado (30 de novembro), também em todas as unidades de saúde, das 7h às 17h.