Viagem ao Vaticano: Bispo vai ao encontro do Papa

O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino Kestering, estará no Vaticano a partir da próxima semana para participar de um Sínodo convocado pela Papa Francisco. Com o tema “Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e uma Ecologia Integral”, o Sínodo ocorre entre os dias 6 a 27 desse mês. Foram convocadas 250 pessoas para participarem do encontro, entre bispos, padres, lideranças religiosas e indígenas.

De acordo com o bispo, o encontro foi convocado pelo Papa Francisco por conta do líder maior da Igreja Católica ter sentido a necessidade de debater a situação da Amazônia, que além do Brasil se estende a outros sete países, onde há uma grande carência de padres. “O papa percebeu um clamor da igreja nessa região, porque a igreja não está dando conta da missão que ela tem que desenvolver ali, por conta da falta de padres e por conta das distâncias, que são muito grandes e têm que ser percorridas de barco. Também por conta dos poucos recursos que a igreja tem para arcar com os custos da evangelização, e também a dificuldade de entender as diversas culturas, uma vez que na região amazônica situam-se também muitas reservas indígenas, onde cada uma fala a sua língua”, explicou Dom Juventino.

Para ele, a liturgia, os ritos da igreja católica precisam ser entendidos pelas diversas comunidades, para que eles possam ser adotados como costume, como religião. Outra dificuldade encontrada é que além de ter que evangelizar para diferentes povos e culturas das regiões de floresta, há também as grandes cidades, como Manaus, Belém e outras, exigindo que seja feita uma discussão a respeito para se moldar um modelo unificado da igreja tratar com essas diferenças.

“O grande tema será Novos caminhos para a Igreja Católica na Amazônia. Quer dizer: como que a igreja no momento atual vai responder às necessidades da Amazônia? Não só a Amazônia brasileira, mas também a dos outros países. E também o cuidado com a ecologia, pois a vida tem que ser cuidada, a natureza, os rios, as florestas têm que ser preservados. Mas não é a internacionalização da Amazônia, como tem sido dito. Isso não passa pelo Sínodo, não passa pela cabeça de ninguém”, esclareceu.

HONRADO

O bispo Dom Juventino diz se sentir honrado por poder participar do Sínodo e irá para o encontro com o Papa mais com a intenção de ouvir do que propriamente de falar. “Eu, primeiramente, quero escutar o que as demais dioceses vão apresentar. Então, a primeira coisa que quero trazer (de Roma) é a escuta da realidade da Amazônia. Em segundo lugar, algumas proposições que vão ser apresentadas para a gente trabalhar com mais intensidade na diocese, sendo uma delas a de trazer mais pessoas para evangelização, sejam elas padres, sejam leigos, sejam religiosos, sejam jovens, sejam profissionais, que se dispõem a evangelizar na Amazônia e, em terceiro lugar, o fortalecimento dos ministérios, fazer com que os leigos participem mais, uma vez que são poucos os padres. E quero trazer também um novo entusiasmo em prol da evangelização na Amazônia”, antecipou.