Aquecimento nas vendas e chances de ganhar prêmios, campanha Natal dos Sonhos promete movimentar o comércio

O lançamento da campanha Natal dos Sonhos Acir aconteceu no auditório da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – Acir, e reuniu empresários, diretores da entidade, imprensa, personalidades da cidade e comerciantes que já aderiram às cotas da campanha que promete tornar o Natal ainda mais especial.

Já são mais de 180 empresas participantes, e a partir de hoje, os consumidores já poderão ficar atentos a estrela da sorte, que caracteriza a adesão das lojas à campanha Natal dos Sonhos.

São quase 70 mil reais em prêmios, incluindo um carro Mobi Easy Flex e duas Motos Honda Start, e um caminhão de prêmios com uma Smart TV 43”, um Ar Condicionado 9000 btus, um Notebook, uma Geladeira, uma Bicicleta 18 marchas e muitos outros prêmios incríveis.

Para concorrer aos mais de 20 prêmios, o consumidor deve realizar compras acima de 30 reais nas lojas participantes. Com o cupom devidamente preenchido e respondendo à pergunta correta, é só depositar na urna e ficar atento aos três sorteios que acontecerão no dia 9/11 às 16h, no dia 13/12, às 17h, ambos no Shopping Rondon Plaza, e o sorteio final que irá revelar os ganhadores do prêmio principal, o carro e as duas motos, que acontecerá na sede da Associação Comercial no dia 17 de janeiro, às 17h.

Lembrando que a Acir dispõe de uma equipe de vendas que está comercializando as cotas e os empresários interessados podem entrar em contato pelo telefone: 3439-8000 e também na sede da Associação.

Para mais informações, acesse ao site da campanha: www.acirmt.com.br/natalacir/