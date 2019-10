Massa de ar seco perde força e abre espaço para chuva

O rondonopolitano já sentiu, nos últimos dias, uma mudança nas condições climáticas com as primeiras chuvas, embora em quantidade ainda insuficiente. Após praticamente quatro meses de secura, com baixa umidade relativa do ar, queimadas, fumaça e até problemas na captação de água na cidade devido a baixa do Rio Vermelho, as previsões meteorológicas são mais animadoras para os próximos dias.

Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), bem como outro importante site especializado em clima, desde a noite de ontem (30) as condições para chuva em Mato Grosso e na região Centro-Oeste são consideradas mais propícias.

Isso porque, a grande massa de ar seco que vem dominando a região há bastante tempo, já perdeu força. A partir desta terça-feira (1º), conforme as previsões, a probabilidade de chuva para praticamente todos os dias da semana ultrapassa a casa dos, no mínimo, 70%. O grande problema ainda fica por conta da quantidade, que, para esta semana, tem máxima de 10%.

Ao que tudo indica, o drástico período de estiagem, que este ano bateu recorde no número de queimadas, provocando destruição ambiental e muitos prejuízos, começa a se findar. Mas, vale ressaltar, que mesmo com a possibilidade maior de chuva, as temperaturas vão seguir altas pelo menos até o próximo domingo (6), variando de máximas de 36ºC até 40ºC.