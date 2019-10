Câmara: Projeto que aumenta IPTU é retirado da pauta

A Câmara Municipal aprovou ontem (30), em duas sessões extraordinárias, o projeto de lei que cria novos setores fiscais na cidade para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Agora, a partir do próximo ano, a Prefeitura poderá cobrar o IPTU dos residenciais recém criados. Além do projeto que prevê a criação de novos setores fiscais, estava na pauta um outro projeto que autorizava o aumento do IPTU em vários bairros. No entanto, o projeto foi retirado da pauta e até ontem permanecia na Casa de Leis.

“Os vereadores estão buscando um entendimento para que o prefeito Zé Carlos do Pátio o retire da Câmara. A maioria dos vereadores é a favor da criação de novos setores fiscais, mas não concorda com o aumento do IPTU”, afirmou Cláudio da Farmácia, presidente do Legislativo.

O vereador Thiago Muniz externou que o projeto que cria o IPTU para os novos residenciais é uma proposta justa. “Não é justo toda a cidade pagar o IPTU e os novos residenciais não. Este projeto irá fazer justiça. Agora, sobre aumentar o IPTU na cidade não acho justo neste momento em que o país se recupera de uma crise. A proposta de aumentar o imposto em toda cidade foi retirada da pauta de votação, mas não da Casa de Leis. Esperamos que o prefeito o retire para não passar pelo desconforto dos vereadores se articularem e derrubarem a proposta”, ressaltou.

O projeto que aumenta o IPTU proposto pelo prefeito, se aprovado, em algumas localidades poderá resultar em um reajuste de até 300%, penalizando toda a população. Pelo projeto, um setor fiscal como o 614 (que abrange a Avenida Amazonas entre a Rua Dom Pedro II e a Rua Fernando Correa da Costa) em que o valor venal do metro quadrado dos imóveis é de R$ 979,22, vai para R$ 2 mil. Na Avenida Bandeirantes e regiões lindeiras está passando de R$ 460,89 para 919,67. O aumento se estende para todas as regiões da cidade, inclusive regiões pobres.