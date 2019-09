COOPHALIS I

As reclamações de moradores quanto a alta concentração de jovens no bairro Coophalis, especialmente nas noites de sexta-feira, não param de chegar. Anteontem (27), por exemplo, até mesmo a polícia foi parar no local e, conforme alguns jovens, sobrou até spray de pimenta por lá.

COOPHALIS II

Os principais problemas, ao que parece, são o barulho e o bloqueio da Avenida Sete Copas, já que a garotada acaba ocupando a rua. Os moradores das redondezas, claro, em certo momento (especialmente tarde da noite), começam a ficar muito incomodados.

COOPHALIS III

Por outro lado, não se pode negar o direito do jovem se divertir e nem do estabelecimento comercial de funcionar. O que precisa, é o pessoal arranjar um meio termo, pra todo mundo ficar satisfeito. Como isso será feito, a coleguinha já não sabe, mas é importante resolver e evitar a confusão, como aconteceu na última sexta.