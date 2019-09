Rondonópolis já pode se preparar, pois o Natal dos Sonhos ACIR está chegando

A 2ª edição da Campanha Natal dos Sonhos ACIR já está a todo vapor, com lançamento na próxima terça-feira, dia 01/10, às 7h30, no auditório da Associação Comercial de Rondonópolis. A campanha que fez sucesso no ano passado, está de volta com mais de 68 mil reais em prêmios e muitas possibilidades de ganhar.

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – ACIR, em parceria com Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping e com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL, abre a temporada promocional do Natal dos Sonhos logo após o lançamento da campanha nesta terça-feira.

Para os comerciantes que ainda não adquiriram sua cota, entre em contato com a ACIR e venha fazer parte da campanha que irá deixar o Natal dos rondonopolitanos ainda mais especial.

O Natal dos Sonhos é uma oportunidade para movimentar e estimular o comércio na temporada mais esperada do ano, o Natal. Além do tradicional clima natalino, com lojas enfeitadas, a campanha chega para possibilitar algo ainda maior, a oportunidade de ganhar prêmios incríveis e incentivar o comércio da sua cidade. Como é bom ser surpreendido no Natal, não é mesmo? Imagina ainda, ser presenteado com um carro 0km!

Serão 21 prêmios, incluindo: 1 Mobi Easy Flex, 2 Motos Honda Start, 1 Smartphone Samsung, 1 Notebook, 1 Televisão Smart 43 polegadas, 1 Máquina de lavar 10kg, 1 Ar Condicionado 9000 btus, 1 Geladeira, 1 caixa de som JBL, 1 Forno Elétrico, 1 Bicicleta 18 marchas, 1 Fogão Cooktop e muito mais.

Para concorrer é bem simples, nas compras acima de 30 reais em qualquer loja participante, você terá direito a um cupom. Com os dados pessoais devidamente preenchidos e marcando um “X” na resposta correta da pergunta, é só depositar o cupom na urna e aguardar a sua estrela brilhar!

Os sorteios acontecerão em 3 datas diferentes, por isso fique ligado. O 1° sorteio acontecerá no dia 9 de novembro, às 16h, no Shopping Rondon Plaza, o 2° sorteio será no dia 13 de dezembro, às 17h, também no Shopping Rondon Plaza. E o grande sorteio que irá premiar com um carro Mobi Easy Flex e duas Motos Honda Start, será no dia 17 de janeiro, às 17h, na sede da Acir!

Não perca a oportunidade de concorrer a prêmios no Natal dos Sonhos, compre nas lojas participantes. São vários prêmios, a sorte está nas suas mãos, venha fazer parte dessa!!!