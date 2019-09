Perturbação do sossego: PM Ambiental fecha o cerco contra a poluição sonora

A Polícia Militar Ambiental está fechando o cerco contra a poluição sonora em Rondonópolis. Pelo menos mais duas ocorrências foram registradas na sexta-feira (27). A PM chegou às duas ocorrências após denúncias pelo 190.

Uma delas ocorreu na região do bairro Jardim Primavera, na avenida Rotary Internacional, onde foi abordado o motorista de um veículo Renault Clio, com equipamento de som automotivo.

De acordo com a PM Ambiental, uma guarnição, durante rondas pelo bairro Jardim Primavera, recebeu denúncia de poluição sonora através do telefone funcional, relatando que um indivíduo estava conduzindo um veículo pelas ruas do bairro Cidade Alta com o som automotivo ligado em volume muito alto, perturbando o sossego.

Em rondas, a polícia localizou o veículo na Avenida Rotary Internacional e, por meio de aferição sonora, constatou que o volume estava acima do permitido. Posteriormente, o carro foi liberado, mas o equipamento recolhido pela PM.

No mesmo dia, outra apreensão de som automotivo ocorreu no bairro Carlos Bezerra. Conforme a polícia, o veículo estava em uma residência com o som mais alto do que o permitido. Somente o equipamento de som foi apreendido.