Odair Moura: “sempre acreditei que é possível mudar as coisas”

O nosso personagem da “Série Pioneiros” de hoje é o tenente-coronel da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso, Odair Pereira de Moura, que já foi comandante da corporação no município. Apesar de não ter chegado em Rondonópolis nos seus primórdios, a coluna decidiu homenageá-lo devido a sua importância e relevância para a cidade que adotou.

Afastado da PM desde 2013, ele é natural de Porto dos Gaúchos, norte do estado, tem 48 anos e é pai de dois filhos. Atualmente, atua como advogado em Rondonópolis. Moura, como é conhecido, conta que se mudou com a família, aos dez anos, para Cuiabá, de onde foi, aos 15 anos de idade, estudar na Escola Agrícola de São Vicente, atual IFMT, onde se formou como técnico agrícola. “Eu saí de lá pensando em ser agrônomo, mas logo teve um concurso para sargento da PM, e eu passei. Fiquei por três anos como sargento, depois surgiu um concurso para oficial, que foi um vestibular da UFMT, e eu passei para o CFO (Curso de Formação de Oficiais), onde fiquei de 1994 a 1996 fazendo curso de oficial na Academia de Costa Verde, em Várzea Grande. Me formei em outubro de 96 e em abril de 97 fui promovido a segundo tenente. Fiquei um tempo em Cuiabá, depois fui para Cáceres, de lá para Barra do Garças, retornei para Cuiabá, fiz um curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é uma pós- graduação em gestão de segurança pública na UFMT, e de lá vim para Rondonópolis”, contou.

Odair Moura relata que a decisão de entrar para a PM veio por conta da influência familiar, uma vez que seu avô, seu padrinho e até um tio já eram policiais. “Meu vô era policial na época em que se falava légua, em que se atendia as ocorrências a pé. Então, isso me influenciou e, aos 18 anos, eu fiz concurso para a PM. Sempre fui um idealista, um sonhador, sempre acreditei que é possível mudar as coisas, e nesse afã de mudar o que está errado, a gente vai se comprometendo com a causa. Eu acredito que é possível mudar. Se não for a nossa geração, vai ser a próxima, mas eu vejo que é importante cada um deixar ao menos uma semente. Acho que consegui fazer ao menos isso”.

Passagens por Rondonópolis

Odair Moura chegou por aqui no ano de 2004, já com a patente de capitão, e logo assumiu o Corpo de Alunos, um curso de formação de soldados, e também comandou a Companhia de Polícia Comunitária sediada na Vila Salmen. “Fui o primeiro comandante da Companhia, e lá nós fizemos um excelente trabalho comunitário, que funcionava muito bem. Eu sou um grande apoiador dos Conselhos Comunitários de Segurança, desde a época da dona Carmem (de Sá, pioneira do movimento comunitário e de segurança, falecida recentemente), que começou todo esse movimento. Seu Jairo (Vicente), seu Jaime (Araújo), seu Chico Costa. Eu tenho uma paixão pelos Conselhos, que quando foram criados eram o elo da sociedade com as autoridades policiais”, externou.

Logo depois, foi designado para comandar a PM na cidade de Jaciara, sendo em seguida enviado para Colíder, onde comandou por dois anos a Companhia da PM. Lá, foi promovido a major, para depois ser removido para a cidade de Sinop, onde assumiu o comando do Batalhão da PM local, de onde foi transferido de volta para Rondonópolis. “Mas, na verdade, eu nunca saí de Rondonópolis, minha casa, meu endereço, eram aqui em Rondonópolis”, relembrou.

Aqui, em 2009, foi nomeado comandante regional adjunto, tendo exercido em seguida várias funções, até que em 2010 foi nomeado comandante do 5º Batalhão da PM, função que exerceu até 2012, onde teve a oportunidade de implantar o Comando Comunitário Itinerante. “Isso foi assim: chegaram umas vans em Cuiabá, que não estavam destinadas para Rondonópolis. Aí, eu pedi emprestada por um mês uma dessas vans. Ela vinha equipada com televisão, tinha um toldo, e colocamos um grupo de policiais nessa van para fazer cada semana uma região das companhias, que são em número de quatro em Rondonópolis. Traçamos uma meta de visitar tantas casas, tantos comércios, para conversar com essas pessoas. E ao final do mês, nós tínhamos atendido mais de 3.200 pessoas. E isso fez com que a van não voltasse para Cuiabá, permanecendo aqui”, relembrou Moura.

Ele se lembra que o trabalho foi muito bom, servindo para aproximar ainda mais a PM das comunidades e praticando um policiamento preventivo. “Eu acredito muito no policiamento preventivo. Acho que o papel do município na segurança pública é o preventivo. E essas ações preventivas do município com a polícia tem que ser incentivadas, inclusive com grupos de jovens, de mulheres, de idosos. Os grupos de riscos, que são mais vulneráveis. Já o crime organizado exige uma ação de inteligência da polícia” , afirmou.

A ida para a reserva

Já em abril de 2013, ele decidiu pedir a sua ida para a reserva remunerada, dando fim à sua carreira militar. “Eu já tinha tempo suficiente de contribuição para me aposentar, pois comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu estava cursando Direito, em 2014 me formei, e tive a bênção de passar na OAB antes de me formar e, quando me formei, logo comecei a advogar”, declarou Moura.

Ele conta que se adaptou e se deu muito bem na profissão de advogado, mas diz que a segurança não saiu do seu sangue. “Eu saí da segurança, mas a segurança não saiu de mim. Tanto é que hoje sou presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB e recentemente fui eleito presidente do Conselho Municipal de Segurança, que estamos ativando agora. Então, estamos empenhados na questão e eu defendo o papel do município na segurança pública. Tem que ter um investimento em projetos sociais, em monitoramento. Na minha opinião, o município tem essa responsabilidade, porque se nós ocuparmos todos esses jovens ociosos da cidade, não eliminamos o crime, mas vamos diminuir muito. Se nós conseguirmos tirar um aí de cem mil que poderiam entrar no crime, já é uma grande vantagem”, defendeu.

Para o ex-comandante da PM, ao deixar crianças, adolescentes e jovens sem uma ocupação, seja esportiva, cultural ou outra, ela pode acabar sendo aliciada pelo crime. “Então, se a sociedade como um todo entender que isso vai ser bom, que vai ser melhor para a sociedade, vai evitar que haja mais crimes lá no futuro. Lembrando que a educação é o melhor caminho. Isso envolve cultura, educação, lazer. E eu acredito muito nessa linha para evitar que ocorra o crime”, continuou.

REALIZAÇÕES

Em sua época de comando da PM em Rondonópolis, ele se lembra que implantou o policiamento escolar, que chegou a enfrentar resistência de alguns diretores de escolas, que tinham dificuldade de aceitar um militar entrando nas escolas, mas com muita paciência, essa resistência foi sendo quebrada e logo policiais começaram a fazer palestras, a passar sempre para ver se havia algum problema. “E nós tivemos também o pós- ocorrência, que trabalhava nas ocorrências em que havia um trauma maior, como roubo à mão armada. Ia um policial à paisana para conversar, para ver se a pessoa lembrava de alguma característica do criminoso, a viatura depois passava lá para garantir uma maior segurança para a pessoa, pois a pessoa fica muito assustada por um período depois que é assaltada. Isso mostrava que mesmo que o estado não tenha conseguido evitar o crime, ao menos dava uma segurança depois”, contou Odair Moura.

Como exemplo de ação repressiva da PM, ele recorda de quando assaltantes de banco fizeram três policiais da cidade de Tesouro como reféns, que foram soltos na estrada que liga a localidade à cidade de Guiratinga, quando os bandidos fugiram a pé pela mata, sendo presos três dias após, depois de uma intensa ação. O bando todo, composto por 14 bandidos, foi preso.