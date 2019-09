Mobilização: Entidades clamam ajuda em prol da Santa Casa

Representantes de várias entidades e da sociedade civil promoveram uma mobilização neste sábado (28/9), na Praça Brasil, para chamar a atenção para a situação da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que passa por uma grave crise financeira. O ato chamado de “SOS Santa Casa” foi mais um alerta social de que, se nada for feito a tempo, o hospital corre o risco de fechar as portas.

Além das diversas falas de representantes de entidades, a manifestação teve, ao final, a distribuição de adesivos e panfletos em defesa da Santa Casa em um pit stop realizado por voluntários na Avenida Amazonas. Apesar de toda a cidade e região dependerem da Santa Casa, o movimento acabou se restringindo a um grupo de entidades e de pessoas que já costuma se engajar em lutas sociais, faltando uma maior mobilização da sociedade em geral em uma causa nobre e séria como essa.

A empresária Tânia Balbinotti, do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, que faz parte do grupo de entidades em prol da Santa Casa, destaca que, apesar de todos os problemas enfrentados, é possível recuperar o hospital, mas que, para isso, é preciso o engajamento social e político. “Enquanto as pessoas só ficarem falando mal e apegando aos problemas do passado, elas impossibilitam a criação de um futuro para a Santa Casa”, opinou para a reportagem.

O apoio da sociedade no momento é considerado essencial até para o envolvimento dos parlamentares na causa, no sentido de identificar qual é a vontade popular. Contudo, Tânia pondera que, em caso do fechamento da unidade hospitalar, a população regional ficará desguarnecida em áreas várias, como em maternidade e alta complexidade cardíaca. “Hoje se a pessoa tem um problema mais grave no coração, independente da situação financeira, ela vai para a Santa Casa, mesmo com a inauguração recente do Hospital da Unimed”, alertou.

Conforme Tânia, após um longo acompanhamento da situação da Santa Casa, o caminho para resolver os problemas enfrentados pelo hospital passa pela reformulação do estatuto e pela reestruturação de muitos processos, com o intuito de blindar a instituição de todos os tipos de interesses, como prestadores de serviços, compradores de serviços, enfim, de todos que fazem algum tipo de negócio com a mesma. “Precisa ter uma governança com normas de quem pode ocupar cargos, de como os dados podem ser demonstrados, além de criar meios para demonstrar as informações de forma clara, ter realização periódica de reuniões com a sociedade…”, continuou.

Diante da tabela de pagamento do SUS (Sistema Único de Saúde) defasada, o entendimento é que o Estado e o Município precisam melhorar a complementação dos valores pagos. E, em função dos problemas e dívidas acumulados, uma preocupação externada agora é que a Santa Casa está com receio de não ter dinheiro para pagar o 13º salário dos funcionários neste fim de ano. “A Santa Casa precisa de uma gestão mais sofisticada e transparente e, de imediato, de uma emenda parlamentar para reestruturar as contas. Só vai fechar se ninguém quiser uma solução para o futuro”, afirmou.

A professora Deyse Pimentel Lopes, presidente da Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR), presente na manifestação, destacou à reportagem a necessidade da população saber e ter a consciência de que a Santa Casa é patrimônio da cidade de Rondonópolis e de todos os municípios da região, bem como de outros lugares. “Nós que fazemos um trabalho social lá dentro, sabemos que vem mães até do norte de Mato Grosso. A Santa Casa é um patrimônio nosso, precisamos lutar por ela”, externou.

Deyse também enfatizou a ligação afetiva com a instituição. “A gente tem uma história de amor com a Santa Casa, porque foram nossas companheiras, pioneiras da Casa da Amizade, junto com os rotarianos, que em 1971 deram início à maternidade, envolvendo toda a sociedade. Hoje nós, da Casa da Amizade, fazemos um trabalho social dentro da Santa Casa junto às mães da UTI Neonatal. Então, sentimos que temos a obrigação de estar junto à Santa Casa para que ela continue fazendo atendimento à população carente, pois 80% de todos os seus atendimentos realizados são via SUS”, afirmou.

A ideia é que essa seja a primeira de várias outras ações visando conscientizar a sociedade a respeito da situação da Santa Casa e sobre a sua importância para a população regional.