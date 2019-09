BR-163/Região do Trevão: Tráfego na pista nova deve ser liberado hoje

A primeira etapa da obra de duplicação da BR-163, na região do Trevão, entre os km 117,6 e 119,4 da rodovia, teve a sua primeira etapa finalizada. A nova pista, no sentido sul da rodovia, deve ser liberada para o tráfego hoje (29), a partir das 12 horas. A concessionária que administra a BR-163 e é responsável pela execução da obra, Rota do Oeste, informa que, a partir de agora, o trabalho será direcionado para a recuperação da pista antiga.

O gerente de Obras e Conservação da Concessionária, Jorge Raffide, explica que para a nova frente de trabalho haverá a interdição parcial da pista antiga, que conta com três faixas de rolagem. O fluxo de veículos seguirá por uma das faixas, que atualmente trafegam os veículos que seguem sentido norte. Nas outras duas, as equipes atuarão na conclusão da drenagem e recuperação do pavimento. Ao final, os mesmos serviços serão realizados na terceira faixa.

Com a pista nova em funcionamento e recebendo o tráfego de veículos leves e pesados, o trânsito será direcionado para o local e, por isso, é feito o alerta para que os motoristas fiquem atento à sinalização feita na região.