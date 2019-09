Aumento no IPTU: Pressionado, Pátio pode retirar projeto da Câmara

A repercussão negativa gerada pelo projeto de lei complementar 20/2019, que aumenta o valor venal dos imóveis da cidade e que por consequência aumenta os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), fez com que o prefeito José Carlos do Pátio (SD) se comprometesse a retirar o projeto da Câmara. Caso fosse aprovado, o projeto provocaria um aumento enorme nos valores do IPTU, que em alguns casos passam de 270%.

A notícia de que o prefeito teria pedido a retirada do projeto foi passada pelo gestor do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (GASP), Valdemir Castilho, o Biliu, que atua como um homem de ligação entre o Executivo e a Câmara. Segundo ele, o projeto já teria sido retirado, informação que não pôde ser confirmada junto à Câmara. “Há uma recomendação do Tribunal de Contas para atualizar os valores (do IPTU). Mas, em função da base do prefeito na Câmara ter pedido, Pátio retirou o projeto e a sessão da Câmara que vai acontecer nesta segunda-feira, irá votar apenas o projeto que cria novos setores fiscais, em locais que nunca pagaram IPTU”, antecipou.

Segundo Biliu, o prefeito não pretende reeditar o projeto e agora irá se dedicar a encontrar uma forma de justificar ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) o porque de não ter revisto os valores cobrados. “Porque pode ocorrer dele [prefeito] ou da Câmara serem multados. Então, o prefeito vai fazer uma discussão interna com a Câmara a respeito, mas esse projeto não vai mais ser votado”, garantiu.

Questionado sobre os percentuais de aumento dos valores venais dos imóveis, que em alguns casos chegam próximo de 300%, Biliu não soube explicar como se chegou a tais percentuais, mas justificou que a revisão dos valores foi uma exigência da Corte de Contas. “Veja bem, é uma questão complexa. Se o prefeito não atualiza os valores, o TCE diz que ele está em conluio com o setor imobiliário. Se ele não faz, mais para frente, vai ter que pagar uma multa”, concluiu Biliu.