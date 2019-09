Sessão extraordinária: Câmara pode votar aumento do IPTU na 2ª

O presidente da Câmara Municipal, Cláudio da Farmácia (MDB), convocou uma sessão extraordinária para a próxima segunda-feira (30) para votar o Projeto de lei complementar 20/2019, que aumenta o valor venal dos imóveis da cidade, usado como base do cálculo para se fixar o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em alguns casos, o valor do IPTU aumentará em quase 300%, penalizando tanto a parte da população que possui maior poder aquisitivo quanto aos mais pobres.

A situação preocupa o vereador Jailton do Pesque Pague (PSDB), que não concorda com o aumento do IPTU nesse momento de crise econômica e defende que o projeto seja melhor debatido com a sociedade. “É um absurdo, pois há casos como o Setor Fiscal 614 (que abrange a Avenida Amazonas entre a Rua Dom Pedro II e a Rua Fernando Correa da Costa) em que o valor venal do metro quadrado dos imóveis vai de R$ 979,22 para R$ 2 mil. Na Avenida Bandeirantes e regiões lindeiras está passando de R$ 460,89 para 919,67. E esse aumento se estende para todas as regiões da cidade, inclusive regiões pobres. Eu pergunto: como que essas pessoas vão conseguir pagar? E não houve nenhuma valorização dos imóveis, ao contrário, eles se desvalorizaram”, alertou o tucano.

Jailton relembra que, no ano de 2013, foi feito um realinhamento dos valores do IPTU, mas diferentemente de hoje em dia, naquela época, a situação econômica do país era outra e os imóveis estavam valorizados. “Só que de lá para cá os valores imobiliários caíram. Terrenos que valiam R$ 500 mil hoje em dia não se consegue nem R$ 400 mil. E hoje nós temos muitas lojas que estão no centro da cidade tentando migrar para os bairros. Isso porque as empresas não estão conseguindo sequer pagar os preços atuais do aluguel. Aumentando o IPTU, esse aluguel vai ficar ainda mais caro”.

Para tentar barrar o aumento, Jailton conta que está mobilizando entidades como a Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras, para pressionar os vereadores a retirarem o projeto da pauta e debater melhor o assunto com a população.

“A minha preocupação é que nós só fomos convocados na quinta-feira de noite. Hoje (ontem) é sexta-feira e nós não temos meios de comunicar toda a sociedade para acompanhar. Aí vem o fim de semana e na segunda-feira já tem a sessão extraordinária com esse projeto em pauta. Se a sociedade não se mobilizar, para que haja uma discussão, ele pode ser aprovado. Eu não sou contra nenhuma regularização nos valores venais, se houver alguma área que tem que reduzir, vamos reduzir os valores. Se houver área que tem que aumentar, nós vamos aumentar, mas nós temos que pensar em Rondonópolis. E há uma dificuldade muito grande na cidade, sinto que não é o momento de aumentar impostos e nós queremos que esse projeto seja retirado de pauta e se for à votação, nós vamos votar contra”, antecipou.

O seu temor é que, como o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) tem o apoio de pelo menos 14 dos atuais 21 vereadores, o projeto que aumenta o IPTU deve ser aprovado com folga, caso não haja uma intensa mobilização popular.

Apenas para ilustrar a situação, os imóveis localizados no Setor Fiscal 3, que abrange o quadrilátero que vai da Avenida Marechal Rondon até a Rua Poxoréo, dali até a Avenida Raimundo de Matos e dali até a Rua Birigui e Rua João Pessoa, na região central da cidade, o valor venal do metro quadrado dos imóveis vai saltar de R$ 130,56 para R$ 486,11, um aumento de mais de 270%. Bairros carentes e com pouca infraestrutura, como o Rui Barbosa também serão afetados pelo aumento, com o valor venal do metro quadrado saltando dos atuais R$ 55,59 para R$ 130, um aumento próximo de 140% de uma só vez.

ALFREDO DE CASTRO

Ao mesmo tempo em que quer aumentar o IPTU de toda a cidade, o prefeito enviou também para a Câmara o projeto de lei complementar 025/2019, que cria novos setores fiscais e diminui o valor do IPTU do bairro Alfredo de Castro, reduto eleitoral do prefeito, que atualmente está classificado como Setor Fiscal B e mudará para Setor Fiscal C.

A sessão extraordinária convocada para votar os dois projetos está prevista para próxima segunda-feira (30), a partir de 15 horas.