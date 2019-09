Pela ecologia

A Romaria Franciscana em Defesa do Cerrado, com o envolvimento de diversas entidades, acontece nesse domingo (29), em Rondonópolis. São instituições locais que levantam a bandeira da defesa do nosso cerrado, buscando a conscientização e reforçando a grande necessidade de preservação. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e abrange cerca de 22% do território nacional. São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados distribuídos entre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.

Aqui em nosso Estado, ele dispensa comentários. Além da sua grande importância, não podemos deixar de exaltar a sua beleza e exuberância. Possuímos lugares lindos, que recebem visitantes, fomentam o turismo e tem um espaço garantido no coração do mato-grossense. Segundo o próprio Ministério do Meio Ambiente, depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Estima-se que mais da metade do território foi convertido em áreas de produção agropecuária. Cerca de 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorrem mais em toda a região. São cerca de 130 espécies ameaçadas de extinção, entre elas o belíssimo tamanduá-bandeira.

As ameaças ao Cerrado são muitas, pois o ecossistema é o que mais alterações sofreu com a ocupação humana. Outro motivo foi o pouco interesse do poder público em preservar esse domínio natural, sendo que é recente essa preocupação, muito motivada pelos interesses comerciais, já que como bem sabemos os países que compram produtos brasileiros estão cada vez mais atentos ao que acontece por aqui na questão ambiental.

Temos poucas reservas e unidades de conservação, e, as poucas existentes, sofrem pressão para sua ocupação. A exploração tem consumido nossas riquezas e belezas naturais, o que precisa nos levar a pensar: qual Mato Grosso queremos deixar para nossos filhos e netos? Aquele bonito, sustentável, produtivo, encantador…? Por isso, cada vez mais a proteção do meio ambiente e o avanço econômico precisam caminhar juntos. O Cerrado é um patrimônio de nosso Estado que tem que ser preservado.