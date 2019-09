Novo técnico: Abel será oficialmente apresentado hoje pelo Cruzeiro

O Cruzeiro vai apresentar oficialmente o técnico Abel Braga na tarde de hoje (28), às 14h, na Toca da Raposa 2. Após a coletiva de apresentação, o novo treinador vai comandar seu primeiro treino no clube.

O acerto com ele foi anunciado pelo time mineiro ontem (27). Um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, o carioca de 67 anos assinou contrato com duração até o final de 2020 e chega ao clube com títulos como o Mundial de Clubes, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro no currículo.

Nascido no Rio de Janeiro, Abel defendeu o Cruzeiro como jogador nos anos de 1981 e 1982 e iniciou a trajetória de técnico no ano de 1985, quando dirigiu o Goytacaz-RJ. Nestas mais de três décadas de carreira, o profissional comandou clubes como Internacional, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Olympique de Marseille, enfileirando grandes conquistas.

Seu título de maior expressão na carreira é o Mundial de Clubes de 2006, conquistado pelo Internacional, time pelo qual também venceu a Copa Libertadores daquele ano. Pelo Fluminense, Abel foi campeão brasileiro em 2012.

O treinador também conquistou títulos estaduais no Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. Além da passagem pela França, quando dirigiu o Olympique de Marseille na temporada 2000-2001, Abel ainda acumula trabalhos em Portugal e nos Emirados Árabes Unidos, onde venceu o campeonato nacional e duas copas locais na temporada 2010-2011. Seu trabalho mais recente no Brasil foi no primeiro semestre deste ano, quando foi campeão carioca pelo Flamengo.