ICMS: Município deve ter alta no repasse em 2020

A economia de Rondonópolis evidencia mais uma vez sua força. Dados da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) preveem novo aumento para Rondonópolis no percentual definitivo a vigorar em 2020 relativo ao Índice de Participação dos Municípios (IPM), que estipula o valor do repasse que cada município receberá referente à arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), que é a maior fonte de receita municipal.

Conforme o IPM definitivo, o índice de Rondonópolis com vigência em 2020 será 8,390756, representando um aumento de 3,23% sobre o índice em vigor neste ano de 2019, no caso 8,127522, o que tende a gerar crescimento de repasses de ICMS ao município. Já a capital Cuiabá, por sua vez, tem uma previsão de redução no índice, saindo de 12,139879 aplicado em 2019 para 11,934397 com aplicação em 2020 (-1,69%).

O setor que mais contribuiu para a formação do índice de Rondonópolis é formado pelo comércio e indústria, somados juntos, com valor adicionado da ordem de cerca de R$ 6,5 bilhões, seguido do setor de prestação de serviços, com valor adicionado da ordem de cerca de R$ 4,2 bilhões. No total, o valor adicionado de Rondonópolis, tendo como base o ano de 2018, alcançou mais de R$ 11,2 bilhões. O valor adicionado de cada município é decisivo na formação do IPM, sendo apurado com base no movimento econômico da localidade.

Em âmbito de Mato Grosso, o novo índice de Rondonópolis é bastante positivo, considerando reduções ou pequenos aumentos dos percentuais de importantes municípios. A cidade de Sinop, no norte do estado, por exemplo, tem previsão de aumento do índice em 2,81%. A cidade de Primavera do Leste tem previsão de queda da ordem de -2,80% em 2020 no índice. A cidade de Várzea Grande tem previsão de queda nesse índice de -0,80%. O maior crescimento no IPM para 2020 virá da cidade de Bom Jesus do Araguaia (21,77%).

O cálculo do IPM é formado a partir do somatório do índice de seis indicadores: valor adicionado, coeficiente social, área territorial, Unidade de Conservação/Terra Indígena (UCTI), população e receita própria. Desses indicadores, o valor adicionado tem peso de 75%, já o coeficiente social e a área territorial equivalem a 11% e 1%, respectivamente. Os índices de UCTI totalizam 5%, enquanto a população e a receita própria possuem peso de 4%.

Do total arrecadado com ICMS, 75% do volume ficam com o Estado e 25% são divididos entre os municípios.