Rio Vermelho: MP inicia procedimentos contra empresas na região do Trevão

Recentemente, o A TRIBUNA mostrou uma força tarefa envolvendo as secretarias de Meio Ambiente do Estado e Municipal, bem como a Polícia Militar de Proteção Ambiental, para identificar as empresas que são responsáveis pelo despejo irregular de efluentes em um canal de drenagem de águas pluviais às margens da BR-163/364, que tem deságue no Rio Vermelho, nas proximidades da ponte sobre a rodovia federal. A fiscalização, na região do Trevão, identificou diversas irregularidades e gerou notificações. As equipes percorreram empresas da região e fizeram a coleta de líquidos para que os mesmos fossem analisados.

O trabalho realizado em campo já chegou ao Ministério Público Estadual (MPE), que começou a agir diante das empresas que estão provocando o despejo de líquidos que chegam ao Rio Vermelho ou ao Córrego da Onça. O MPE iniciou um Procedimento Preparatório para apurar irregularidades em um posto de combustíveis, cuja força tarefa identificou o despejo de produtos químicos em corpo hídrico próximo ao estabelecimento.

Conforme consta na ação, os procedimentos serão todos desmembrados, para tratar cada situação caso a caso. Na região, verifica-se vários problemas, como o de um lava jato, que acabou notificado na ocasião devido aos integrantes da equipe terem detectado falha na caixa separadora de óleo e água, sendo que foi constatado que o estabelecimento estava lançando efluentes poluídos no canal.

A força tarefa, que aconteceu em julho deste ano, teve início após um vídeo em que um líquido preto chegava ao Rio Vermelho por meio do canal, viralizar. Apesar de uma situação pontual naquele momento, o local destinado para drenagem de águas é utilizado há anos com outros fins por exemplos, sendo um problema crônico na região.