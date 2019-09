As consequências do consumismo infantil

(*) Simone Soares

Pais, educadores e grandes empresas de marketing infantil, todos voltam os olhares para a infância, os primeiros estão preocupados com o futuro das crianças, já os últimos fazem crer que estão preocupados apenas com a ganância de seus negócios. Para o mercado, antes de tudo, a criança é um consumidor em potencial, consumidor de hoje e do amanhã, e uma poderosa influência nos processos de escolha de produtos ou serviços na constituição familiar. Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão urgente, de extrema importância e interesse geral.

No Brasil, a publicidade na TV e nos diversos meios midiáticos são as principais ferramentas do mercado para o convencimento do público infantil, que cada vez mais cedo é chamado a participar. As crianças são um alvo importante, não apenas porque escolhem o que seus pais compram e são tratadas como consumidores mirins, mas também porque impactadas desde muito cedo tendem a ser mais fiéis a marcas e ao próprio hábito consumista que lhes é praticamente imposto.

O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária também alerta para as restrições quanto aos anúncios, que não devem dirigir marketing de forte apelo ao consumo infantil. Porém relata que o marketing brasileiro ainda sofre com a falta de ética quando é voltado para as crianças, considerado uma prática abusiva e ilegal.

A criança também carece de critérios próprios para avaliar se cada objeto corresponde ao que ela realmente desejaria: suas vontades ainda costumam ser fugazes e, logo, facilmente dirigidas por propagandas em sedução. Outra vez aquilo que é intensamente querido num dado momento, logo cai no esquecimento, trocado por outra coisa eleita como alvo prioritário do desejo momentâneo. Finalmente, também devemos lembrar que a criança ainda é muito suscetível à influência de “celebridades”. Não é por acaso que se contratam “ídolos” para contar as vantagens de variados produtos e estampar seu rosto e nome nas embalagens ou até nos próprios produtos.

No âmbito da alimentação, a publicidade é um fator que estimula a disseminação da maior epidemia infantil da história: a obesidade, alvejando crianças com guloseimas. Pesquisas realizadas no Brasil apontam que as crianças que já têm sobrepeso aumentam em 134% o consumo de alimentos com altos teores de sódio, gorduras trans e saturadas e açúcar, quando expostas à publicidade destes produtos.

Vivemos numa sociedade que se convencionou chamar de sociedade de consumo, e, é claro, dela participam as crianças. Todavia, trata-se de prepará-las para serem consumidores conscientes. Mas, o que significa isso?

Significa, por exemplo, fazê-las refletirem e compreender as relações entre consumo, trabalho e economia, para terem consciência do real valor das mercadorias e não pagarem, como o fazem tantos adultos preços claramente abusivos somente porque determinados produtos são vendidos em tal lugar ou produzidos por tal marca.

O consumismo infantil, portanto, é um problema que não está ligado apenas à educação escolar e doméstica. Embora a questão seja tratada quase sempre como algo relacionado à esfera familiar, crianças que aprendem a consumir de forma inconsequente e desenvolvem critérios e valores distorcidos são de fato um problema de ordem ética, econômica e social.

Esperamos que as crianças hoje e no futuro exijam ouvir, e refletir no ato de comprar produtos, isso depende muito de nossas atitudes educativas. E de pouco adiantarão leis que coíbam a publicidade dirigida ao público infantil, se os próprios adultos, entregues ao consumismo e à cultura da vaidade, forem às compras, motivados e seduzidos pela imagem dos produtos, sem a mínima refletir do que é realmente necessário servindo assim de exemplos para a criança que esta em processo de formação.

(*) Simone Soares Rissato, professora especialista da rede municipal atuando na educação infantil e da rede estadual atuando na alfabetização