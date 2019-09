Alunos da Escola Firmício Alves Barreto conhecem o A TRIBUNA

O A TRIBUNA recebeu, no decorrer da semana, mais de 100 estudantes da Escola Municipal Firmício Alves Barreto, que fica na Vila Olinda, para conhecer a sede do jornal e da Mega Gráfica, em uma atividade extraclasse. Os alunos, do 5º ano do Ensino Fundamental, vieram em turmas divididas em 57 estudantes, no primeiro dia, e 45 na segunda visita.

Na ocasião, eles estavam acompanhados dos educadores Carlos Henrique Souza da Silva, Lauro Salvati Filho, a professora responsável Angela Vieira do Nascimento e a auxiliar Jhoneta Bruna C. da Silva. Segundo informado pela professora, os alunos estão aprendendo sobre os gêneros textuais, entre eles o jornalístico, o que motivou a visita.

Em sala de aula, estão estudando sobre a compreensão do texto, a estrutura da notícia e a importância da leitura. “Eles já estão até produzindo notícias, por isso a visita foi importante para conhecer de perto como um jornal funciona”, contou Angela.

Na sede, eles tiveram uma breve explanação do histórico do A TRIBUNA ao longo dos seus 49 anos registrando a história de Rondonópolis. Nessa explanação, a trajetória do Jornal desde a época dos maquinários tipográficos até os atuais sistemas de impressão, chegando até as plataformas digitais, foi explicada.

No campo do jornalismo, os alunos puderam tirar dúvidas sobre como funciona a produção do jornal, a elaboração da notícia, a apuração das informações até a finalização das páginas, para serem enviadas para a impressão e, enfim, chegarem até as mãos dos leitores.