Saque do FGTS: Trabalhadores nascidos entre maio e agosto terão valor creditado hoje

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai creditar hoje (27), para quem possui conta poupança no banco, os R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos entre maio e agosto.

Para atender o público, as duas agências de Rondonópolis vão ter horário estendido: abrem uma hora mais cedo e fecham uma hora mais tarde. Os trabalhadores poderão também solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir senha do Cartão Cidadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diferente do que aconteceu no pagamento do FGTS para os nascidos entre janeiro e abril, nos dias 13, 14, 16 e 17 de setembro, desta vez a CEF não abrirá as agências em horário especial além de hoje, e também não haverá funcionamento no sábado.

O crédito dos R$ 500 de FGTS ocorrerá automaticamente nas contas poupança da Caixa abertas até o dia 24 de julho de 2019. No caso de não desejar retirar os recursos, o cidadão deve informar ao banco, até o dia 30 abril de 2020, por meio dos canais divulgados no site fgts.caixa.gov.br, para que os procedimentos necessários sejam tomados e os valores não sacados retornem à conta vinculada ao FGTS.

Os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro, vão receber o valor somente a partir do dia 09 de outubro. Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, o calendário começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.