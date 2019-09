Concessionária assumirá aeroporto apenas em 2020

Expectativa é grande para que concessão possa melhorar a infraestrutura e os serviços no Aeroporto de Rondonópolis – Arquivo

Após o contrato de concessão assinado no dia 3 de setembro deste ano, a Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A. deve assumir, de fato, a exploração do Aeroporto Municipal de Rondonópolis, o “Marinho Franco”, apenas no começo de 2020. Devido aos prazos legais de transição a serem respeitados, a mudança na responsabilidade de operação do recinto não tem tempo hábil para iniciar neste fim de ano.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para aeroportos com fluxo menor que 1 milhão de passageiros/ano, como o de Rondonópolis, o prazo para que a concessionária assuma a operação é de até 95 dias a partir da data de eficácia do contrato. Para aeroportos com mais de 1 milhão de passageiros/ano, como de Várzea Grande/Cuiabá, esse prazo é de até 125 dias a partir da data de eficácia – que ainda não ocorreu.

A Anac esclareceu ao A TRIBUNA que a data de eficácia se dá em até 30 dias após a assinatura do contrato. Como isso não foi concretizado, não há uma data fixa ainda para que a concessionária assuma a exploração do Aeroporto Municipal. Esses prazos, segundo repassado, são calculados conforme as fases do Plano de Transferência Operacional.

O Aeroporto de Rondonópolis, assim como o de Várzea Grande, Sinop e Alta Floresta, foram repassados à iniciativa privada em leilão realizado em abril deste ano, na Bolsa de Valores de São Paulo. O chamado Bloco Centro-Oeste foi arrematado por R$ 40 milhões para uma concessão de 30 anos, com ágio de 4.739% em relação ao lance mínimo inicial.

Conforme o contrato de concessão, na chamada “Fase I-B”, com prazo máximo de duração de 36 meses a partir da data de eficácia, a concessionária deverá realizar os investimentos necessários para adequação da infraestrutura e recomposição do nível de serviço no Aeroporto de Rondonópolis, a fim de disponibilizar os sistemas permanentes que possibilitem a prestação de serviço adequado aos usuários.

Nesse contexto, entre outras coisas, deve ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, incluindo área de movimento de aeronaves, terminal de passageiros, estacionamento de veículos, vias terrestres associadas, e outras infraestruturas de apoio. Outra exigência é implantar áreas de segurança de fim de pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem.