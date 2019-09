“Crime do Condomínio”: Assassino confesso já está no anexo da Mata Grande

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O juiz Wagner Plaza Machado Júnior, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, converteu a prisão temporária de Bruno de Lima Pereira, 27 anos, em prisão preventiva. Na tarde de ontem (26), após passar por audiência de custódia no Fórum local, ele foi transferido para o anexo da penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande, que abriga os detentos ainda não condenados.

O homem, preso pelo assassinato de Renecléia Aparecida Bispo, 41 anos, ocorrido na tarde de terça-feira (24) na portaria do condomínio Village do Cerrado, foi capturado na madrugada de ontem na região central de Rondonópolis, por volta das 3h35.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), em patrulhamento pelo Centro durante a madrugada, os policiais o viram andando a pé em direção ao bairro Jardim Amizade (endereço da casa da mãe do suspeito). Ao realizar a abordagem, Bruno foi identificado como o homem procurado pelo homicídio e foi dada voz de prisão. Na sequência, ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia.

No momento da prisão, os policiais conversaram com o suspeito, que disse que cometeu o crime porque a vítima o teria ofendido. “Ela me faltou com respeito e desacreditou da minha pessoa, e me levou a fazer isso”, disse aos policiais. Bruno ainda relatou que, após ficar por quase dois dias escondido na mata, tentou retornar para a cidade em busca de água e comida na casa da mãe.