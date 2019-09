ACIR inicia preparativos para o Prêmio Destaque Empresarial

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) já está nos preparativos para a 12ª edição do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, cuja festa de divulgação está programada para ser realizada no dia 29 de novembro deste ano, uma sexta-feira, às 19h30, em local ainda a ser divulgado.

O Prêmio de Destaque Empresarial revela as melhores empresas de Rondonópolis, segundo a avaliação dos consumidores. A pesquisa para chegar nos nomes dessas empresas é de responsabilidade do Instituto de Pesquisa ACIR (IPA). Contudo, por questão estratégica, a data de realização da pesquisa não foi divulgada para a reportagem.

O gerente administrativo da ACIR, Robson Neves, explicou ao A TRIBUNA que a metodologia utilizada na pesquisa foi elaborada pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Ele destaca que não se trata de uma pesquisa para identificação das empresas mais lembradas pelos consumidores, mas de análise qualitativa, observando quesitos como preço, qualidade do atendimento, qualidade dos produtos e serviços e ainda cumprimento de contratos.

Nesta edição de 2019, Robson informa que o Prêmio ACIR abrangerá mais de 110 segmentos diferentes, divididos em três categorias principais: o mercado consumidor final (pessoas físicas), o mercado organizacional (pessoas jurídicas) e o mercado agropecuarista (produtores ou fazendas). Também serão escolhidos o Empresário do Ano e a Empresária do Ano, sendo aqueles que mais se destacaram ao longo do período. Acrescenta que as melhores empresas na opinião dos consumidores são definidas através de uma pesquisa por amostragem.

Conforme Robson, o Prêmio ACIR é uma ferramenta muito útil aos empresários, que podem se valer dos resultados da pesquisa para conhecer melhor os seus pontos fortes e fracos. No geral, atesta que é uma iniciativa muito importante tanto para o empresário, que tem uma clareza se está agradando ou não o mercado, quanto para o cliente, que passa a ter conhecimento das empresas que prestam um melhor serviço.

Além disso, o gerente pontua que a premiação acaba sendo um incentivo para as empresas melhorarem sua atuação, sendo fruto de uma pesquisa séria, com margem de confiança segura e que reflete com fidelidade a realidade do cenário rondonopolitano. Ao incentivar a busca por qualificação, melhora nos serviços e investimento no negócio, a iniciativa também é um estímulo à competitividade.

Ao realizar uma festa com jantar para anunciar os ganhadores, a premiação se torna ainda em uma grande confraternização entre os empresários da cidade.

Nos últimos anos, o Prêmio ACIR passou a ser realizado de dois em dois anos, não sendo realizado em 2018.