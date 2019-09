Tribunal de Justiça manda soltar João Arcanjo

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da sua 2ª Câmara Criminal, concedeu habeas corpus a João Arcanjo Ribeiro, preso no dia 29 de maio, durante a “Operação Mantus”, suspeito de comandar o jogo do bicho em Mato Grosso. A decisão foi proferida ontem (25).

O voto do desembargador relator Rui Ramos foi acompanhado pelos desembargadores Pedro Sakamoto e Marcos Machado. Em seu voto, o relator afirmou que os fatos apontados contra Arcanjo, se analisados isoladamente, não dão certeza de que ele estaria chefiando esquema de jogo do bicho. “Trata-se de uma pessoa reconhecidamente condenada no nosso Estado, isso ninguém dúvida. Só que processos anteriores não podem ser trazidos para dentro destes autos”, advertiu o relator.

“Se fatos ocorreram, não vi na decisão onde estariam os argumentos. Estou concedendo a ordem, não por conceder a liberdade, mas para que ele retorne ao regime em que se encontrava (semiaberto). É o que encontro no processo. Coisas que estão fora do processo não consigo avaliar”, emendou o relator.

Arcanjo ficou preso durante 15 anos, por crimes como homicídio e lavagem de dinheiro, mas deixou a prisão em fevereiro de 2018, quando passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele permaneceu nesta condição até o dia 29 de maio deste ano, quando voltou a ser preso.

OPERAÇÃO MANTUS

A Operação Mantus, que culminou na prisão de Arcanjo, foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Fazenda e Crimes Contra a Administração Pública (Defaz) e pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) para o cumprimento de mandados expedidos pelo juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Jorge Luiz Tadeu.

As investigações iniciaram em agosto de 2017, conseguindo descortinar duas supostas organizações criminosas que comandam o jogo do bicho em Mato Grosso e que movimentaram em um ano, apenas em contas bancárias, segundo a polícia, mais de R$ 20 milhões. Uma das organizações seria liderada por João Arcanjo Ribeiro e seu genro Giovanni Zem Rodrigues, já a outra, conforme a polícia, seria comandada por Frederico Muller Coutinho.

João Arcanjo Ribeiro, conhecido como “Comendador”, é acusado de liderar o crime organizado em Mato Grosso, nas décadas de 80 e 90, além de estar envolvido com a sonegação de milhares de reais em impostos, entre outros crimes.