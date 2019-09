Mais um: Projeto que aumenta IPTU, em até 80%, chega à Câmara Municipal

O prefeito Zé Carlos Pátio (SD), mais uma vez, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei prevendo aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Se for aprovado, o IPTU poderá aumentar em até 80% em alguns setores. A proposta foi para a pauta da leitura da sessão ordinária de ontem (25), da Casa de Leis, mas antes de ser votada será debatida pelos vereadores.

“Foram dois projetos que tratam sobre o assunto enviados à Câmara. Um trata de um realinhamento de valores do IPTU (correção de valores) e outro é para criar o imposto nos setores onde ainda não existe a cobrança. Acho justo cobrar o imposto onde ainda não se paga, pois todos na cidade são beneficiados com as obras públicas. Agora, aumentar o IPTU acredito que ainda não é o momento”, antecipou o vereador Cláudio da Farmácia (MDB), presidente da Câmara Municipal. De acordo com ele, a proposta será debatida entre os vereadores e também os representantes da Secretaria da Receita poderão ser chamados para prestar esclarecimentos sobre o assunto.

O vereador Thiago Muniz (DEM) declarou, ontem na Câmara, que o Brasil ainda está na fase de recuperação da economia, sendo desnecessário um aumento de tributo na cidade neste momento. “O momento para aumentar imposto é inadequado. O Brasil ainda está numa fase crítica da economia, ensaiando uma retomada. Acredito não ser o melhor caminho aumentar o IPTU. O mercado imobiliário e construção civil tem dado sinais de crescimento, não podemos jogar a autoestima das pessoas para baixo, aumentando imposto. É um momento onde o poder público tem é que dá uma injeção de ânimo na cidade com investimentos. Se eu fosse prefeito, agora não faria isso, pois ainda traria desgaste político para a Prefeitura e Câmara. O orçamento do Município para o ano que vem já ultrapassou um bilhão e isso mostra que já teve incremento da arrecadação e não precisa aumentar tributo”, externou.