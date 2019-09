Em obras: Duplicação da Poguba começa a engrenar

Após vários percalços, enfim, as obras de duplicação da Avenida Poguba, na região da Vila Goulart, começam a engrenar. O projeto que melhorará a trafegabilidade e modernizará essa região da cidade é uma das apostas em termos de urbanismo da administração municipal.

Orçada em R$ 6.732.655,67, a obra é executada pela construtora Amil, vencedora da licitação. Até o momento, a empresa já realizou a supressão da vegetação, limpeza do local, demarcação da nova pista e passou a trabalhar nos serviços de drenagem. A quantia de trabalhadores no local ainda é pequena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de lançada no dia 15 de abril deste ano, a duplicação da via vem sendo realizada ultimamente desde o dia 2 de setembro. Neste meio tempo, a obra foi paralisada devido a vários imprevistos e inconsistências no projeto. A paralisação perdurou por mais de quatro meses.

No começo deste mês, a retomada do projeto gerou polêmica com a derrubada de dezenas de árvores que margeiam a Avenida Poguba, principalmente de ipês jovens, sob o argumento da necessidade para implantação da nova pista. Cidadãos e entidades ambientais protestaram contra a derrubada.

O prazo inicial para término do projeto era abril de 2020, mas, devido à interrupção sofrida, certamente terá atraso. Ao todo, o serviço compreende trecho de 2,42 km, indo da rotatória com a Avenida Beira Rio até a Avenida Francisco Goulart, que dá acesso para BRs 364/163 e à ponte Marechal Rondon, sobre o Rio Vermelho, na região do Cais.

O projeto prevê, além da pavimentação e duplicação da via, a construção do sistema de drenagem e águas pluviais, calçada com acesso aos portadores de necessidades especiais (PNEs), sinalização horizontal e vertical viária, iluminação e uma ciclovia. Os recursos investidos na obra são provenientes do Governo Federal, via Ministério do Turismo, e próprios do Município.