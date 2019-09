Por decisão do TRF: Desocupação de Jarudore está suspensa

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região suspendeu a decisão liminar e a sentença que ordenavam a desocupação das terras indígenas no distrito de Jarudore, localizadas no município de Poxoréu. A decisão foi publicada pelo TRF ontem (24) e vem de encontro com o anseio dos moradores que vivem no distrito há mais de 70 anos. O recurso acatado foi apresentado pelo Município de Poxoréu, por meio dos seus advogados William Xavier e Dayse Crystina Lima.

Na decisão do TRF, consta que vários recursos sustentam a necessidade da suspensão da liminar, como a existência de risco de grave lesão à ordem pública e existência de risco de grave lesão à segurança pública. “O risco de grave lesão à segurança pública se demonstra pelo óbvio clima de animosidade instaurado perante às centenas de famílias que serão retiradas do local aonde moram há várias décadas”, sustenta um trecho da decisão.

Para o TRF, a manutenção da sentença de desocupação prevê ainda a existência de risco de grave lesão à economia pública, pois com o desalojamento das cerca de 2 mil pessoas afetadas, o município de Poxoréu perderia recursos.

Ainda para o Tribunal Regional Federal, na hipótese dos autos, “as consequências da desocupação compulsória de mais de duas mil pessoas identificadas como ‘não-índios’, são substancialmente mais nocivas do que aquelas decorrentes da manutenção de uma situação que já dura pelo menos 55 anos e que, a teor do quanto consignado na sentença, abarca apenas duas aldeias de índios (cujo número exato de membros sequer foi mencionado) aos quais seria destinada uma área equivalente à do Distrito Federal”.

ATUAÇÃO DOS DEPUTADOS

“Desde o início de julho, quando foi determinada a desocupação dos moradores de Jarudore, buscamos dialogar pessoalmente no distrito com os cidadãos que ali vivem. Em agosto estivemos em Brasília para pautar a situação com o presidente Jair Bolsonaro e buscar meios de reverter na Justiça Federal este embargo que iria prejudicar a vida de centenas de famílias”, afirmou o deputado estadual Thiago Silva (MDB), ao tomar conhecimento da decisão.

O deputado estadual Sebastião Rezende (PSC) também registrou a sua atuação e apoio em relação à questão de Jarudore, quando esteve junto com as lideranças do distrito e membros da bancada federal de Mato Grosso em audiência com o presidente Bolsonaro e também em audiência com o ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça.