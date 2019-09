Cruzamentos: Canaletas refeitas começam a dar problemas

1 de 4

Após três meses de concluídas, as canaletas especiais que foram instaladas pelo poder público em alguns cruzamentos de Rondonópolis já começaram a dar problemas. As obras de recuperação das canaletas foram realizadas diante da grande reclamação dos motoristas em função dos solavancos causados nos veículos ao passar por esses locais.

Conforme repassado ao A TRIBUNA, o problema mais crítico fica na canaleta instalada no cruzamento da Rua Rio Branco com a Avenida Marechal Dutra. Lá, as soldas da chapa de aço galvanizado se quebraram em alguns pontos, fazendo com que parte da estrutura começasse a soltar. Esse problema já tem causado um impacto maior nos veículos que passam pelo local.

No cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Bandeirantes, o problema gera menos transtornos aos usuários. Contudo, já começou a aparecer também. Nesse local, uma pequena parte da estrutura de aço galvanizado já quebrou, chegando a entortar completamente. A preocupação é que, com o tempo, as demais partes de aço das canaletas também passem a ter avarias.

Vale lembrar que os transtornos gerados pelas canaletas de muitos cruzamentos da cidade são antigos. Em função do grande desnível em relação ao asfalto, as canaletas por onde passa a água nesses cruzamentos causam grandes solavancos nos veículos em trânsito. Essas canaletas especiais de aço galvanizado foram instaladas para nivelar o asfalto nesses cruzamentos.

A promessa da Prefeitura era fazer no começo deste ano o reparo de 18 cruzamentos da cidade. Uma empresa, A.I. Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli, chegou a ser contratada, ao custo de R$ 37.304,68, mas apenas três canaletas foram recuperadas. Logo após, o Município informou que seria necessário fazer uma nova licitação, com reprogramação no orçamento, para concluir as obras de recuperação das canaletas da região central.

O Jornal A TRIBUNA questionou ontem a Prefeitura sobre quando o processo de licitação das demais canaletas da região seria realizado, mas não obteve resposta. Não se pode esquecer que ainda restaram inúmeros cruzamentos na região central com grandes desníveis junto às canaletas, como entre a Rua Rio Branco com a Avenida Cuiabá, entre a Avenida Bandeirantes com a Rua 13 de Maio, e vários outros.